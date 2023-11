Mise en place de la Bibliothèque en braille et inclusive à l’UMAV : Un souhait réalisé par la volonté des anciens élèves

L’Union Malienne des Aveugles retrouve sa bibliothèque en braille après plus de trente ans et ce grâce à l’initiative de ces anciens élèves qui se sont constitués en groupe de jeunes appelés « Grin Action Jeune », pour participer à une émission de télé dont l’objectif est le développement social. C’est dans ce cadre qu’ils ont pu obtenir l’accompagnement financier de « l’Instant Thé » pour la réalisation de cette bibliothèque en braille et à la fois inclusive. L’inauguration officielle de cette infrastructure a enregistré la présence des autorités locales, de l’éducation, de l’établissement ainsi que les responsables de l’association culturelle qui est à l’initiative de l’émission.

La mise en place de cette bibliothèque était un souhait pour les uns et les autres de cet établissement, selon les responsables, car depuis les évènements de mars 1991, elle n’était plus fonctionnelle. Ainsi, ces jeunes sont parvenus à réaliser ce souhait grâce à leur participation à la troisième édition de cette émission de télé à laquelle ils se sont hissés à la première place. Dans son intervention, le maire délégué de la commune VI, Faladiè-Banankabougou, Chaka Koné, a fait savoir que cette bibliothèque représente bien plus qu’un bâtiment. A l’en croire, elle est le symbole d’un accès équitable à la connaissance, à l’éducation des personnes malvoyantes. Saluant tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette bibliothèque, surtout les jeunes de « Action Jeunes » pour l’initiative de leur projet, il dira qu’il est convaincu que ce projet aura un impact durable sur la vie de nombreuses personnes.

Pour Seydou Sow, l’un des membres du « Grin Action Jeunes », leur point commun est leur passé à l’UMAV et qu’ils se sont dit à un moment donné que cet établissement leur a servi et leur a permis d’étudier et qu’il était temps pour eux aussi de voir ce qu’ils peuvent rendre à l’UMAV. C’est dans cette dynamique que ces jeunes ont voulu participer à l’émission Instant Thé qui m’était des « grins » qui ont des projets d’impacts communautaires en compétition, afin de prendre en main un problème sérieux auquel ils ont tous été confrontés, à savoir le problème de la lecture ou de la bibliothèque.

Ainsi, le représentant du Directeur du CAP de Faladié, Alassane Sangho, a remercié les jeunes du « grin Action jeunes » qui ont permis à ce que cette journée soit. Selon lui, ils ont enlevé une épine de leurs pieds du fait qu’en réalité cette tache revienne à l’Etat, notamment à travers le CAP. « Mais faute de moyens, si on a eu des élèves qui sont passés par ici et qui ont pensé à ça, nous ne pouvons que leur dire merci », a-t-il souligné.

Pour l’honorable président de l’UMAV, Adji Barry, la mise en place d’une bibliothèque inclusive est un souhait, qui s’inscrit dans le deuxième objectif de l’union qui est la scolarisation de l’enfant handicapé. Selon lui, ces jeunes autour du thé qu’on appelle Instant thé, après avoir pris leur thé, ont décidé d’agir en faisant plaisir à l’ensemble des élèves de l’Union Malienne des Aveugles et qu’il en soit remercié ainsi.

Aux dires de Mantchini Traoré, représentante de l’Association culturelle qui est à l’initiative de la compétition « l’Instant Thé », le parcours qu’Action jeune a fait dans cette compétition illustre parfaitement l’esprit de l’Instant Thé, c’est-à-dire que nous sommes les premiers acteurs du changement de notre cadre de vie. Selon elle, c’est ce que le « grin Action jeune » a bien compris.

Ousmane Baba Dramé

