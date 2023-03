Recrutement au sein des universités, instituts et grandes écoles du Mali : Le collectif des docteurs vacataires s’oppose

Mardi dernier, le collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali a tenu un sit-in pour demander l’annulation pure et simple du recrutement passé en mai 2022 par voie de concours.

Après la Bourse du Travail en janvier dernier, c’est devant la Cité administrative de Bamako que le Collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali a tenu son sit-in. Le choix de la Cité administrative n’est pas dû au hasard parce que c’est le siège de certains ministères dont celui de l’Enseignement supérieur.

Depuis mai 2022, date à laquelle le ministère de l’Enseignement supérieur a procédé à un recrutement au sein des universités, instituts et grandes écoles du Mali pour combler le vide d’enseignants. Le Collectif des docteurs vacataires affirme que ce recrutement dans l’enseignement supérieur a été tout sauf transparent, crédible et juste.

En conséquent, il dernier demande l’annulation pure et simple dudit recrutement et sollicite un nouveau recrutement digne de ce nom où tous les filles et fils du pays seront en compétition loyale. En plus, le Collectif des docteurs vacataires prévoit de suspendre toutes activités pédagogiques au sein des universités, instituts et grandes écoles du Mali.

Le Collectif des docteurs vacataires demande l’implication personnelle du colonel Assimi Goïta pour la prise en compte de leurs doléances et propositions dans un délai raisonnable.

Ousmane Mahamane

