Remise de diplômes aux étudiants de l’ISFMI- Promotion 2022-2023 : Le Parrain accorde une bourse d’études en Inde aux 12 premiers lauréats!

L’institut Simon Finance et Management International (L’ISFMI) a procédé, le samedi 04 novembre 2023 à l’hôtel de l’amitié de Bamako, à la remise de diplômes à la promotion Licence et Master 2022-2023 « El Hadj Boubacar Sidiki Traoré ». En bon parrain, celui-ci a accordé une subvention de bourses d’études à la promotion afin que les 12 premiers lauréats poursuivent leurs études en Inde.

On notait, outre le parrain de la promotion, la présence de plusieurs Hautes personnalités du Mali. Notamment : le Secrétaire Général du Gouvernement et Mme Racky Talla, membre du Conseil National de Transition (CNT). Etaient venus nombreux, les étudiants et étudiantes, de la promotion 2022-2023 de l’ISFMI, pour recevoir leurs parchemins du grade Licence et Master. Les filières concernées étaient les suivantes : Gestion des Ressources Humaines, Commerce International ; Transport et Logistique ; Management des Projets et des Organisations ; Comptabilité ; Audit et Contrôle de Gestion : Marketing, communication et Publicité et ; Droit des Affaires.

A l’entame des activités de la cérémonie, le public a entonné l’hymne nationale du Mali. Juste après, le Président de l’ISFMI, M. Alhousseyni Camara a rappelé les objectifs de son établissement universitaire en ces termes : « La vocation de l’ISFMI, est la formation de véritables managers internationaux dotés des qualités d’initiatives, de communication et qui seront capables de décider, d’entreprendre et d’agir avec un sens aigu de la responsabilité et de l’éthique. »

Alassane Doumbia, professeur de l’Economie à l’ISFMI a fait une intervention remarquable sur la finance islamique. La question principale qu’il a posée était la suivante : « La finance islamique est-elle un tremplin à l’emploi ? » Après ses analyses, M. Doumbia a estimé que la finance islamique est une solution d’emploi pour la jeunesse et pour le « Mali Kura ». Non sans préciser que le but de son discours est loin d’islamiser le Mali.

Au nom de tous les récipiendaires, M. Mamoutou Konaté a remercié le promoteur, la direction et tous les professeurs de l’ISFMI pour la qualité de la formation qu’ils ont reçue. Il dira ceci : « Devant notre parrain, El Hadj Boubacar Sidiki Traoré, nous nous engageons à être dès demain des cadres modèles totalement engagés pour le progrès du Mali dans le concert des nations que nous aurons comme boussole dans les intérêts supérieurs de la nation.» A la fin de son intervention, il a demandé à tous ces co récipiendaires de se lever, pour mettre la main sur le cœur en prononçant : « Nous nous engageons », à trois reprises.

Le parrain de la promotion, El Hadj Boubacar Sidiki Traoré, Ancien Haut Fonctionnaire International de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Banque Mondiale ; Président du Conseil d’Administration d’Ecobank Mali ; non moins Conseiller Spécial en Chef de Monsieur le Président de la Fondation du Forum de Bamako…, a prodigué des vifs conseils aux impétrants. Ainsi, M. Traoré dira : « vos objectifs doivent être clairement définis et hautement sélectifs. Il ne faut pas aller dans tous les sens ! Soyez humbles et disponibles ! Retenez que le monde professionnel peut être parfois hostile mais l’impatience, l’arrogance et l’autoritarisme ne sont ni productives ; ni à court terme et moyen, à fortiori à long terme. Ayez confiance en vous mais traitez les autres avec humilité ! ». Au Mali, on dit : ko ka kolo, ka tilen, ka baara kɛ (être discipliné, être honnête et travailleur). C’était la devise de nos ancêtres, a-t-il rappelé. « Ayez confiance en vous mais traitez les autres avec humilité ! », a-t-il conclu

La cérémonie s’est achevée par la remise des diplômes. Parmi les récipiendaires, les 12 premiers devront poursuivre leurs études en Inde. Cela, grâce à la subvention du parrain, El Hadj Boubacar Sidiki Traoré. La cérémonie a pris fin par la coupure du gâteau et des prises de photos des heureux gagnants que sont les étudiants.

