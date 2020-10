Rentrée académique 2020-2021 : Ucao-UUBA met l’accent sur l’innovation numérique

Les classes des Licences II et III de l’Université Catholique de l’Afrique l’Ouest, Unité Universitaire à Bamako (Ucao-UUBa), pour la session de la rentrée 2020-2021 ce sont ouvertes le jeudi 1er octobre 2020. La Messe d’ouverture a été dite et une conférence sur le thème : “Osons l’innovation numérique à l’UUBA, face au défi actuel du savoir et de l’humain” a été animée.

Pour cette rentrée académique de l’Ucao-UUBA, le choix du thème d’orientation n’est pas fortuit. Aux dires de sœur Thérèse Samaké, directrice académique et pédagogique de l’Ucao-UUA, avec la Covid-19, c’est grâce à ces cours à distance que l’institution a continué à fonctionner et clôturer l’année universitaire 2019-2020. “C’est un défi majeur. Malgré les circonstances, savoir comment continuer les activités académiques pendant les périodes difficiles. Dont l’accent sera mis cette année sur les cours à distance”, a-t-elle dit.

Du 1er au 7 octobre 2020, Les premiers cours seront consacrés à l’apprentissage de l’hymne de l’Ucao, rencontre avec les Doyens, explication du règlement intérieur, formation en E-learning, explication du guide de l’étudiant de l’UUBA, explication des modalités de paiement, la session de coaching : vision, responsabilité et résilience.

La cérémonie d’ouverture de cette session a été rehaussée par la traditionnelle montée des couleurs par les étudiants, accompagnée par l’hymne de l’Ucao et une Messe pour confier l’année à Dieu, maître de toute l’histoire et de la vraie science.

“Toutes les conditions sont réunies pour respecter dans la mesure du possible, les mesures barrières”, a rassuré sœur Thérèse Samaké. Tout en précisant la date de la rentrée des Masters, prévue pour le 2 novembre 2020 et celle des nouveaux bacheliers prévue pour janvier 2021, pour permettre aux étudiants de s’inscrire vu que les examens auront lieu en retard. Selon elle, pour les Licences I et II, les réinscriptions ont commencé depuis juillet et seront clôturées en fin octobre 2020.

Pour Dr. l’Abbé Clément Lonah, président de l’Ucao-UUBA, il y aura la rentrée solennelle le 31 octobre 2020 pour toutes les classes et filières confondues.

Zeïnabou Fofana

