Nonobstant l’annonce officielle du report de la rentrée scolaire 2024-2025 par le ministre de l’Education nationale en personne, Amadou Sy Savané, à la télévision nationale, des établissements d’enseignement fondamental et secondaire s’obstineraient à démarrer les cours foulant au sol la décision ministérielle. Parmi ces écoles récalcitrantes figureraient le Lycée Diata Kéïta de Torokorobougou en Commune V et les écoles fondamentales Kirikou et Aladin en Commune IV du District de Bamako et bien d’autres. Ce désordre va-t-il continuer ?

L’annonce du report de la rentrée scolaire a été accueillie différemment par les acteurs du milieu scolaire. Si l’annonce a fait des heureux, elle a aussi fait des mécontents, voire des récalcitrants. Dans le lot des derniers cités, se trouvent plusieurs promoteurs d’établissements privés qui refusent de se soumettre à la décision ministérielle du report de la date au 4 novembre.

Dans une posture de défiance de l’autorité étatique, des écoles privées de Bamako ont maintenu la date du 1er octobre comme initialement fixée par le ministère. Parmi ces établissements qui s’entêtent dans leur défiance figureraient des établissements scolaires, à la fois, de la rive droite et de la gauche du District de Bamako dont le Lycée Diata Kéïta de Torokorobougou en Commune V et les écoles fondamentales Kirikou et Aladin en Commune IV du District de Bamako. C’est pour dire que ces quelques cas ne seraient que la face visible de l’iceberg.

Conscients de leur attitude qu’on ne conseillerait d’enseigner, les responsables de ces écoles ont trouvé comme ruse d’éviter d’attirer le soupçon sur eux en demandant aux élèves de ne pas se mettre en tenue scolaire jusqu’à à la date officielle annoncée par les autorités étatiques. Autre astuce de camouflage afin d’éviter d’attirer les yeux indiscrets sur eux, certains promoteurs d’écoles ont décidé de se passer, provisoirement, des séances sportives jusqu’à la date officielle de la nouvelle rentrée.

Visiblement mis au parfum de ce désordre qui se crée en milieu scolaire, le directeur national de l’Enseignement fondamental a tapé du poing sur la table. Dans une lettre adressée aux directeurs des Académies d’enseignement, Issoufi A.B Touré a donné des instructions en ces termes : « Malgré l’annonce officielle du report, il me revient que des écoles fondamentales, de droit malien, ont procédé à l’ouverture de leurs établissements et à la reprise des cours le 1er octobre 2024. Dans cet état de fait, je vous instruis de me faire immédiatement la situation et de prendre les sanctions réglementaires en la matière. »

A titre de rappel, la rentrée scolaire, initialement prévue pour le mardi 1er octobre, a été repoussée d’un mois plus précisément au lundi 4 novembre pour raison de « l’état de catastrophe nationale.»

Rédaction

