Le Centre d’Employabilité Francophone de Bamako, Bureau National de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali a organisé le mercredi 28 septembre 2022 au siège du Campus Numérique Francophone sis à la FAST sur la Coline de Badalabougou, la finale du concours ‘ Mon idée , mon entreprise’ . M. Aboubacar Diallo a été le lauréat dudit concours. Il ira porter le drapeau malien à la 2ème édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique annoncée pour le 25 au 28 octobre 2020 au Caire en Egypte.

Ce jour, en présence de professeurs, étudiants et membres du jury, ils étaient 08 étudiants à présenter et défendre leur idée de projet. Soumis à l’examen d’un jury de trois membres, les 08 candidats se devaient de convaincre durant 10mn la pertinence et la faisabilité de leur projet.

Les 03 finalistes ont été : Kandoura Touré pour la troisième place, la deuxième Agaïcha Yattara et le premier Aboubacar Diallo avec son projet portant sur l’élevage de bœufs axé sur la reproduction de races mixtes pour plus de rentabilité et de rendement. Pour sa part, le projet du troisième portait sur la production de nectar et sirop de produits locaux quant à la deuxième, elle s’est investie à la mise sur le marché les infusions à base de Kinkéliba. Le lauréat M. Diallo ira prendre part à la 2ème édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique au Caire. Un grand événement qui mettra en compétition les finalistes des membres de l’AUF.

En effet, les étudiants des établissements membres de l’AUF participeront à un concours en marge de la semaine mondiale de la Francophonie scientifique afin de défendre leur projet, un événement de grande envergure auquel le drapeau malien sera représenté par M. Diallo. Le directeur du centre, représentant deAgence Universitaire de la Francophonie au Mali ( AUF), Dr Sékou Mahamadou Tangara à l’image de ses collègues membres du jury, tous ont largement félicité les candidats pour leurs performances tant au niveau de l’élaboration des projets que leur présentation. Monsieur Tangara a également rappelé aux candidats le défi de l’excellence et de la performance gage de la réussite à une compétition internationale. Un avis partagé par d’autres professeurs notamment les membres du jury qui ont également encouragé les finalistes et invité le lauréat à s’investir à améliorer sa présentation avant son départ pour le Caire. Afin de maximiser ses chances, les autres étudiants et les professeurs se sont engagés à sa préparation.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

Commentaires via Facebook :