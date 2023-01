Vœux de nouvel an à UCAO-UUBA : L’extension continue

Le jeudi 12 janvier 2023, l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité universitaire de Bamako (Ucao-UUBa) a organisé sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an couplée à l’inauguration de nouvelles salles de classes. Ladite cérémonie était placée sous la haute présidence de Son Eminence le Cardinal Jean Zerbo, en présence de plusieurs étudiants de différentes filières et membres de l’administration et du corps professoral. Le thème de l’année universitaire 2022-2023 est : “Science et intégration : ouvrons nos frontières“.

La cérémonie a commencé par la montée des couleurs sur les champs de l’hymne national du Mali et celui de l’UCAO-UUBa. Au même moment, les étudiants présentaient les drapeaux des différents pays de l’Université.

Après le souhait de meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023, le président dans son discours a rappelé que l’Université a remporté plusieurs trophées au cours de l’année 2022, ce qui confirme son expertise c’est-à-dire la qualité de l’enseignement donné. Il a ensuite rappelé que depuis le 7 octobre 2022, l’UCAO-UUBa est élue membre adhérent de l’Agence universitaire francophone (AUF), le premier réseau universitaire au monde, avec le statut de membre titulaire.

Les temps fort de la cérémonie furent la coupure du ruban pour l’inauguration de nouvelles salles de classes et une visite guidé. Le nouveau bâtiment est composé de cinq salles de classes avec une capacité d’accueil de 500 places dont deux grande salles qu’on peut diviser en deux en cas de besoin. Un bureau pour l’assistant académique et une salle pour les enseignants complètent l’infrastructure. L’objectif de la création de ces différentes est d’augmenter les capacités d’année en année.

Le représentant du Cardinal Jean Zerbo a félicité les administrateurs et les enseignants pour le rayonnement intellectuel de l’Université et les a encouragés à persévérer dans ce sens. Il a aussi invité l’assistance à prier pour le retour du père Ha-Jo ancien aumônier de l’université enlevé depuis le 20 novembre 2022 par des individus cagoulés.

Moussa Bangaly

