Apres avoir accompli son devoir citoyen au compte du second tour des élections législatives, hier, à Sébénicoro, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta s’est prononcé sur la situation de la pandémie du COVID-19. Il a rejeté toute idée « de confiner les Maliens »

-Maliweb.net- Le chef de l’Etat, habillé dans son traditionnel boubou blanc en compagnie de son épouse, s’est apprêté au respect de toutes les mesures barrières mises en place. C’est ainsi qu’après avoir mis son bulletin dans l’urne, il a indiqué qu’ « au sortir de ces élections législatives, nous nous retrouvions avec un parlement bien installé, comme c’est de convenance, comme c’est attendu par l’Assemblée nationale ».

Visiblement satisfait de la tenue des scrutins, le Président IBK a ajouté que le prix à payer aurait été fort cette fois-ci, mais qu’il remercie l’ensemble du peuple Malien pour avoir assumé le premier et le second tour des élections législatives. « Qu’il plaise à Allah Subhana Hu Watahala que ces élections se déroulent dans le calme le plus parfait et de manière démocratique. Et surtout qu’elles soient une victoire contre le Coronavirus », a formulé le Président de la République. Très optimiste dans la lutte contre l’éradication du COVID-19, il a poursuivi que « le Mali survivra à cette maladie de coronavirus ».

Pour lui, il était essentiel que nous votions. « Il faut que le Mali ait des Institutions solides pour qu’après le Coronavirus qu’on ne nous dise pas que nous n’avons pas des institutions solides et que l’Etat bascule dans le chaos. Non ! L’Etat Malien sera là débout, digne dans le vent et avancera », a proféré le chef de l’Etat, qui a rejeté toute initiative de confinement, « Nous ne pouvons pas confiner les Maliens, bloquer les Maliens, les condamner à la mort par la faim. Nous avons le devoir de les protéger ».

Il s’est félicité de la commande de 20 millions de masques dont 10 millions ont été distribués dans les centres de votes. Le Président IBK de souhaiter que chacun comprenne que cette initiative du gouvernement n’est pas de la plaisanterie. « Si l’Etat a fait un tel effort, si je me suis prononcé à ce niveau. Ce que le jeu en vaut la chandelle, le masque protège », a-t-il soutenu, ajoutant que si sur 7 millions d’habitants à Hong Kong, il n’y a eu que trois morts, ce que le masque protège et qu’il vaut qu’on le porte pour nous, pour notre famille et pour les autres.

Ainsi, le Président de la République a engagé chaque Malien à protéger l’autre. « L’État a le devoir de protéger tout le monde. Ce qu’il a commencé à faire et ce qu’il fera. Les masques produits par nos tailleurs seront de mises et nous produirons tant de masques qu’il faudra pour que chaque Malien en dispose », a-t-il rassuré. Avant de conclure son intervention en émettant le vœu que le chef de file de l’opposition recouvre la liberté, « Nous le souhaitons de toute notre âme ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

