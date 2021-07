Mission d’Observation Des Élections au Mali (MODELE MALI) : Vers le déploiement de plus 3000 observatrices et observateurs

La Mission d’Observation Des Élections au Mali – MODELE MALI est le dispositif d’observation électorale mis en place par la Synergie 22, comprenant 43 organisations de la société civile malienne.

Selon le communiqué de presse de son lancement, avec l’appui du Projet d’Appui à l’Observation citoyenne du Cycle électoral de la Transition 2020-2022 au Mali, la MODELE Mali déploiera 75 observatrices et observateurs de long terme (OLT) et 3 000 observatrices et observateurs de court terme (OCT).

A en croire Dr Ibrahima Sangho, Chef de mission MODELE Mali, « l’objectif de la mission est d’observer et de rendre compte du déroulement de chaque phase du processus électoral des trois prochaines élections générales, à savoir le Référendum, l’élection présidentielle ainsi que les élections législatives, conformément au chronogramme électoral. L’observation électorale de la MODELE Mali permettra ainsi de renforcer la transparence et la confiance des citoyennes et citoyens maliens dans les scrutins à venir ». « La MODELE Mali procède au renforcement des capacités de ses membres par des formations sur l’observation électorale, tout en alignant ses méthodes d’observation sur les standards internationaux grâce à la mise à jour des outils d’observation électorale. Elle bénéficie pour cela de l’appui d’expertises internationales », a-t-il précisé. Le chef de mission MODELE Mali annonce le début de la formation prochaine des observateurs de long terme, le suivi des opérations pré-électorales (enrôlement des électrices et électeurs, actualisation du fichier électoral, enregistrement des candidats, campagne électorale, etc.). « Les formations en cascade au profit des observateurs de court terme seront organisées en fonction du calendrier électoral », a ajouté Dr Sangho. Selon lui, « la MODELE Mali est appuyée dans ses enjeux méthodologiques par l’assistance technique électorale internationale dépendant de la Délégation de l’Union européenne au Mali (ATE DUE) et dans ses aspects logistiques et opérationnels, par le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES) ».

