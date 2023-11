Afin d’assurer la régularité des actes juridiques pris par les responsables impliqués dans le processus électoral, l’AIGE a élaboré un Recueil d’actes-types à l’usage des Coordinateurs. Ce Recueil vise à uniformiser les décisions prises par les Coordinateurs de l’AIGE du district, des régions, des ambassades et consulats.

Composé de tous les actes qui doivent être pour par l’AIGE avant et pendant l’organisation d’un scrutin, ce recueil est divisé en deux parties. La première partie concerne les actes-types à prendre lors de tout scrutin, tandis que la deuxième partie concerne les actes-types spécifiques en fonction de la nature du scrutin. Recueil d’actes-types est accessible aux Coordinations de l’AIGE à la fois à l’intérieur du pays et dans les Missions diplomatiques et consulaires. Son utilisation permettra d’harmoniser les pratiques et d’assurer une meilleure organisation des élections, selon le Président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé, qui en a profité pour recommander aux Coordinateurs de s’y référer, notamment dans la prise de décisions lors des scrutins. « L’AIGE, dans la version où elle a été conçue, nous sommes en train de nous approprier l’intégralité de nos prérogatives. Ce qui augure de la tenue et de l’organisation de scrutins véritablement transparents, crédibles et qui feront la fierté de notre pays», a assuré Me Cissé. Pour ce faire, une formation a été initiée à l’attention des coordinations de Bamako, de Kayes, Sikasso, Ségou, Koulikoro et Mopti avec comme objectif d’outiller les coordinateurs et par ricochet l’amélioration du processus électoral au Mali. Dans les prochains jours, interviendront les coordinations de Tombouctou, Taoudéni et Kidal, a-t-il annoncé. Le président s’est dit convaincu par ailleurs qu’au sortie de ces sessions formations, de vulgarisation et d’appropriation des actes juridiques, les coordinations seront bien outillées pour permettre à l’AIGE une meilleure organisation des élections.

Quant à la commissaire principale de l’AIGE, Mme Kané Nana Sanou, elle est persuadée que lesdites sessions vont approfondir la connaissance des coordinateurs sur la nature des actes, le délai pour les actions à entreprendre dans le cadre de la gestion du processus électoral.

Amidou Keita

