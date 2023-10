Transition politique au Mali : Les clarifications de l’AIGE sur le report de l’élection présidentielle

Pour donner son point de vue sur le léger report de l’élection présidentielle annoncé par le gouvernement à la fin du mois dernier, l’Autorité indépendante de gestion des élections(AIGE), à travers son président a animé un point de presse récemment à son siège.

Au cours de cette rencontre avec les hommes de média, Me Moustapha Cissé a précisé qu’au regard de la loi électorale, que l’AIGE dont il dirige n’a pas une compétence générale à intervenir dans la fixation de la date des élections. ” Le seul scrutin où cette compétence lui est reconnue est l’élection présidentielle dont la convocation du collège est faite sur proposition de son président comme stipulé à l’alinéa 1er de l’article 153 de la loi électorale modifiée qui dispose ainsi qu’il suit : « La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres quatre-vingt- dix (90) jours avant le jour du scrutin, sur proposition du Président de l’AIGE » a-t-il précisé.

Avant de rappeler les raisons techniques qui ont provoqué ce léger report que sont la prise en compte des nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale; la prise en compte par l’AIGE des résultats de la révision des listes électorales; les difficultés de gestion de la Base de données du Recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC) dont le prestataire est la société française IDEMIA.

En ce qui concerne le léger report de l’élection présidentielle. Me Cissé dira que le réaménagement du calendrier électoral y compris le léger report du scrutin présidentiel, s’inscrit parfaitement dans les prérogatives légales des plus hautes autorités du pays engagées dans un chronogramme global de réformes politiques et institutionnelles en vue du retour de notre pays à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé.

Et de souligner que le calendrier électoral initial de la Transition a précédé sa création. Il est important de préciser ici qu’au regard de la loi électorale, l’AIGE n’a pas une compétence générale à intervenir formellement dans la fixation de la date des élections. Selon lui, le communiqué du gouvernement s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans ce cadre légal en annonçant que les nouvelles dates de l’élection présidentielle feront l’objet de communiqué ultérieurement, après échange avec l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) ».

S’agissant des contraintes techniques évoquées, le président de l’AIGE soutiendra que celle relative à la prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales dans le fichier électoral à partir de janvier 2024, interpelle directement l’AIGE qui en assure la pleine responsabilité.

Conformément à la pratique en vigueur depuis 2002 avec l’informatisation des listes électorales, la clôture des opérations de révision annuelle des listes électorales le 31 décembre 2023, coïncide avec le début des opérations de mise à jour du fichier électoral par l’AIGE.

La mise à jour du fichier électoral requiert une somme d’activités opérationnelles minutieuses à conduire jusqu’à son verrouillage et la production des documents électoraux (listes électorales, extraits de listes par bureau de vote, listes d’émargement, etc…)

La pratique a également attesté depuis 2002. que les opérations de mise à jour du fichier électoral s’étalent au- delà du mois de février au cours duquel aucun scrutin ne s’est tenu au Mali.

« L’AIGE retient en définitive, que le léger report de l’élection du Président de la République doit être compris dans l’esprit d’une démarche commune avec le Gouvernement, les partis politiques et la société civile d’imprimer aux scrutins de fin de la Transition. Le label d’élections transparentes, crédibles, inclusives et apaisées pour le bien de notre pays » indique-t-il.

Selon lui, sa structure continuera à cet égard à ne ménager aucun effort pour pleinement jouer sa partition.

Pour conclure, l’AIGE a invité l’ensemble des acteurs du processus électoral à s’inscrire dans la pleine et entière appropriation de toutes leurs prérogatives légales en vue de leur participation effective à toutes les étapes du processus dont celle de la révision annuelle des listes électorales du 1er Octobre 2023 au 31 Décembre 2023.

Lamine BAGAYOGO

