Pour les prochains scrutins électoraux : L’observatoire ‘’MODELE’’ porté sur les fonts baptismaux

En prélude des élections référendaires, législatives et présidentielle, la synergie 22, en collaboration avec le projet d’appui de l’observation citoyenne du cycle électoral de la transition 2020-2022, porté sur le fonts baptismaux la Mission d’observation des élections au Mali (MODELE).

C’est à la faveur d’une conférence de presse animée, ce mardi, par le coordinateur du consortium synergie 22, Ibrahima Sangho, que la création de la MODELE a été annoncée. D’ores et déjà, cette mission annonce qu’elle déploiera 75 observateurs de long terme et 3000 autres le jour des scrutins pour l’observation du cycle électoral de la transition 2020-2022. Selon le conférencier, Cette nouvelle mission d’observation des élections au Mali bénéficie d’un soutien financier de 3,5 millions d’euro, les aspects logistiques et opérations de la délégation de l’UE et du centre Européen d’appui électorale.

Ces ressources seront utilisées pour permettre aux agents d’éployés sur le terrain d’observer et de rendre compte du déroulement de chaque phase du processus électoral des élections référendaires, législatives et présidentielle. « L’observation électorale de la MODELE-Mali permettra ainsi de renforcer la transparence et la confiance des citoyennes et citoyens maliens dans les scrutins à venir », a déclaré Dr Ibrahima Sangho. Poursuivant que le but de cette mission d’observation d’envergure, qui sera déployée pour la première fois au Mali, est d’apaiser le climat sociopolitique parce que « les futurs candidats seront rassurés par la présence d’autant d’observateurs déployés sur le terrain qui vont remonter les résultats en temps réels ».

En attendant, les initiateurs de ce projet informent qu’ils procéderont au renforcement des capacités de ses membres par les formations sur l’observation électorale. Le niveau de Ceux-ci, explique Dr Ibrahima Sangho, sera aligné aux méthodes d’observation sur les standards internationaux grâce à une expertise internationale. Déjà, les 75 observateurs qui seront déployés à long terme débuteront cette formation sur les opérations pré-électorales à savoir l’enrôlement des électeurs, l’actualisation du fichier électoral, l’enregistrement des candidats, la campagne électorale …

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

