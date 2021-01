L’infrastructure permettra de mettre sur le marché de l’emploi des jeunes capables de relever le défi d’une main d’œuvre de qualité et adaptée aux besoins de l’économie nationale.

Le Centre de formation professionnelle de Sénou, inauguré en 2018, est officiellement opérationnel. La cérémonie de la rentrée solennelle du Centre a été présidée, hier, par le Premier ministre, Moctar Ouane. C’était en présence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré et de plusieurs membres du gouvernement. On notait également la présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhu Liying et de plusieurs autres diplomates accrédités au Mali. Pour rappel, le Centre de formation professionnelle de Sénou est le fruit de la coopération entre le Mali et la Chine.

Le Premier ministre, Moctar Ouane, a remercié la Chine pour cette nouvelle illustration de l’exemplarité de la coopération entre les deux pays à travers la réalisation du Centre de formation professionnelle de Sénou. «Le développement du capital humain est au centre des préoccupations du gouvernement de Transition», a déclaré Moctar Ouane qui précisera que le Mali dans sa politique de l’employabilité des jeunes a opté pour la promotion des filières techniques et professionnelles en vue d’offrir une perspective d’emploi à la jeunesse. … suite de l’article sur L’Essor

