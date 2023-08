Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale, le personnel de l’institution de microfinance Babaob, sise dans le quartier d’affaires Hamdalaye ACI 2000, a procédé, le week-end passé, au nettoyage de l’espace vert devant le palais des sports et curage du caniveau devant leur société.

Le directeur général de la filiale Babaob-Mali, Mor Talla Diop Tine, la directrice adjointe, Goundo Diarra et le personnel de la société de crédit, d’épargne étaient tous mobilisés le week-end dernier pour assainir la devanture de leur service. En plus de la mobilisation du personnel, des ouvriers ont été mobilisés pour le curage du long caniveau qui passe devant le service et l’espace vert en face du Palais des sports de Bamako.

Pendant l’hivernage, la route passant devant l’entreprise de crédit et d’épargne se transforme en rivière à cause des caniveaux remplis de sable et d’autres déchets obstruant le passage de l’eau. Le manque de curage et la non utilisation des dalles sur les caniveaux provoquent des inondations voire la stagnation des eaux usées devant l’entreprise. Visiblement, c’est ce mauvais souvenir que les premiers responsables de la société de crédit a voulu faire oublier aux employés et aux riverains.

En présence du deuxième adjoint au maire de la commune IV, le personnel de la société et les ouvriers mobilisés pour cette activité ont nettoyé l’espace vert puis ont procédé au curage afin de rendre leur environnement propre et sain. « Nous avons un comité d’hygiène au sein de la société pour exécuter ce genre de tâche. Ça fait partie de la responsabilité sociétale de notre entreprise », a déclaré le directeur général de la filiale Babaob-Mali, Mor Talla Diop Tine. Poursuivant que l’activité du week-end a consisté à nettoyer et à faire le curage des caniveaux pour éviter que l’eau stagne devant la société lorsqu’il pleut. Egalement, explique le Directeur général, le personnel a procédé au nettoyage, au ramassage des ordures en mettant des nouveaux graviers concassés sur le sol et en repeignant les bancs et les gardes fous de l’espace vert au grand bonheur des riverains. Selon le directeur, à partir de l’année prochaine, un planning sera établi par la société et doté d’un budget pour mener des activités à impact social de façon pérenne. « Nous avons fait ce travail pour éviter que l’eau stagne devant le service et pour permettre l’accès de notre service aux clients », a ajouté Goundo Diarra, membre de la sécurité et du comité d’hygiène de la filiale Babaob-Mali.

Le représentant du maire, Alkassouma Maîga, a exprimé la satisfaction du conseil communal. Selon lui, en plus de l’installation et la contribution de l’entreprise au développement, son personnel travaille à rendre l’environnement assaini et propre. « C’est la première fois qu’une entreprise de crédit et d’épargne décide de travailler avec la mairie dans le domaine de l’assainissement de l’environnement », a témoigné le deuxième adjoint du maire qui a exhorté les autres entreprises installées dans le quartier d’affaires AC 2000 à imiter la filiale Babaob-Mali.

Pour rappel, Babaob-Mali (ancien microcred) est une institution de micro finance en activité installée au Mali depuis septembre 2013. Elle offre aux personnes exclues du système traditionnel financier des produits et des services financiers adoptés et qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des requérants.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

