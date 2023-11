Changement climatique, énergies renouvelables et la digitalisation : Les membres du RESO climat et les associations de jeunes outillés par Mali-Folkecenter Nyetaa

Dans but de renforcer les capacités les membres du RESO climat et les associations de jeunes sur les thématiques d’énergies renouvelables et d’emplois verts, Mali-Folkecenter Nyetaa (MFC) a organisé depuis hier mercredi, 22 novembre 2023 au CNPM pour trois jours, un atelier pour former en même temps échanger avec les acteurs sur le Changement climatique, les énergies renouvelables et la digitalisation et, cela autour de la paix et de la cohésion.

L’ouverture des travaux était placée sous la présidence de M. Mahamadou Karamoko Diarra, directeur exécutif de MFC en présence de Mme Kouyaté Goundo Sissoko, présidente du groupe thématique, plaidoyer/lobbying, communication du RESO Climat Mali, les partenaires ainsi que les participants.

Initié par MFC, et financé par l’Ambassade du Royaume de la Suède au Mali, cet atelier regroupe 50 personnes venues de Kayes, Mopti et dans le district de Bamako, explique le directeur exécutif de Mali-Folkecenter Nyetaa dans son discours d’ouverture.

En plus de cela, poursuit-t-il, 150 personnes réparties en groupe de 50, seront formés sur les mêmes modules en 2024 par MFC. ‘’En cette veille de la COP 28, le changement climatique demeure un enjeu de plus en plus important pour la population et aussi pour l’humanité toute entière’’, indique-t-il.

Pour la présidente du groupe thématique, plaidoyer/lobbying, communication du RESO Climat Mali, dans l’esprit d’innovation et de durabilité, ‘’nous sommes réunis dans une vision commune qui est celle d’aborder les problématiques présente du changement climatique et construire des comités résiliente grâce aux solutions d’énergie renouvelable’’. A ses dires, leur engagement envers ces causes, se reflètent dans les efforts collaboratifs de Mali Folkecenter Nyetaa avec le soutien incommensurable de l’ambassade du Royaume de Suède au Mali. ”Cet atelier n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, mais c’est aussi une plateforme pour inspirer le changement. L’accent mis sur les énergies renouvelables et les emplois verts, souligne notre engagement envers un développement holistique et durable’’, poursuit-telle.

A travers ce partage des connaissances et l’action collaborative, le RESO Climat Mali aspire renforcer la résilience des communautés et à contribuer à un avenir plus durable et équitable.

Pour rappel, au Mali, comme dans le Sahel les populations demeurent très vulnérables aux effets des changements climatiques. Cela est surtout dû à un faible niveau de développement (compétence, formations appropriées, infrastructures et investissements, etc.) surtout en milieu rural et dans le secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) occupant plus de 80% de la population active. Ainsi pour augmenter la résilience de ces communautés face aux effets des changements climatiques, il est nécessaire de prendre une approche holistique.

Selon les MFC, il existe un lien étroit entre la résilience des communautés vulnérables face aux impacts des changements climatiques et la dynamique locale intégrée de développement économique et sociale impliquant différents secteurs et acteurs socio-économique du territoire. La création des emplois décents est l’une des conséquences et effets induits des actions d’intervention du projet.

‘’Et comme il n’est plus à démontrer que les effets néfastes des changements climatiques exacerbent les conflits communautaires et intercommunautaires à cause de la rareté des ressources naturelles et le besoin de contrôler ces ressources par une communauté ou un groupe d’individus aux dépens des autres, les activités du projet dans les territoires donnés à travers les PRL (Pôles de Ressources Locales) contribueront à renforcer la cohésion sociale’’, précise-t-il.

Pour améliorer cette situation, MFC avec l’accompagnement financier de l’Ambassade de Suède au Mali, a décidé de mettre à la disposition de la population des zones d’intervention du projet, des Pôles de Ressources Locales disposant des outils adéquats basés sur les énergies renouvelables, les TIC, et les compétences territoriales afin de promouvoir les emplois verts, la cohésion sociale et de justice climatique. Ces PRL travailleront en synergie avec les initiatives en cours dans les zones, et l’ensemble des acteurs du territoire de façon inclusive.

