Changements climatiques: Les Nations-Unies appellent à plus de protection des femmes et des enfants

Dans un document rendu publique le 21 novembre 2023 intitulé ‘ Protéger la santé de la mère, du nouveau né et de l’enfant contre les effets des changements climatiques’, des agences des Nations Unies (OMS, Unicef, Unfpa et le PMNCH) lancent un appel à l’action pour plus protéger cette catégorie de la population contre les effets néfastes des changements climatiques.

Dans un communiqué co-produit par l’ Unicef, l’OMS et l’UNFPA, les organisations onusienne déclament plus attention et d’actions en faveur des enfants et femmes notamment les femmes enceintes afin de mieux les protéger contre les évènements climatiques. La déclaration a été faite à l’occasion d’un évènement en ligne qui a également enregistré le lancement d’un document de plaidoyer de Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH) qui vient soutenir ledit communiqué.

Une interpellation qui intervient à quelques jours de la 28ème Conférences des Parties sur le Climat ( COP 28) qui aura lieu cette année à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

Selon le communiqué, il n ‘y a pas suffisamment de plans de ripostes en faveur des femmes et des enfants contre les évènements climatiques. Alors que ceux-ci sont facteurs de maladies qui peuvent mettre en danger la santé maternelle et infantile. Le nouveau-né depuis le ventre de la mère subit les conséquences des changements climatiques, l’enfant peut également avoir des séquelles à vie dues aux effets néfastes des changements climatiques.

Le document intitulé ‘Protéger la santé de la mère, du nouveau-né et de l’ enfant contre les effets des changements climatiques’ sollicite des gouvernements, des partenaires financiers, aux politiques et autres parties prenantes plus d’actions face aux menaces climatiques, plus d’accompagnement des besoins de santé des mères , des enfants et des adolescents dans les politiques, programmes et financements relatifs au Climat .

« Les changements climatiques constituent une menace existentielle pour nous tous, mais les femmes enceintes, les bébés et les enfants sont confrontés à certaines des conséquences les plus graves », a plaidé le Directeur général chargé de la Division Couverture sanitaire universelle/Parcours de vie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Bruce Aylward.

Le directeur général adjoint de l’UNICEF chargé des programmes, Omar Abdi, il déclare quant à lui «Les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques ignorent souvent que le corps et l’esprit des enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution, aux maladies mortelles et aux conditions météorologiques extrêmes ». « Nous le faisons à nos risques et périls. La crise climatique met en péril le droit fondamental de chaque enfant à la santé et au bien-être. Il est de notre responsabilité collective d’écouter et de placer les enfants au centre de l’action climatique urgente, en commençant par la COP28. Le moment est venu d’inscrire enfin les enfants à l’ordre du jour de la lutte contre les changements climatiques. »

Pour sa part, la présidente du conseil d’administration de PMNCH, Helen Clark déclare : «Les changements climatiques sont une injustice intergénérationnelle majeure de notre époque. La protection de la santé et des droits des femmes, des enfants et des adolescents n’est pas négociable face à la crise climatique »,

Soulignons que les mesures urgentes contenues dans cet appel à l’ action se résument en sept points à savoir la réduction durable des émissions de gaz à effet de serre; l’action sur le financement de la lutte contre les changements climatiques; l’intégration spécifique des besoins des femmes enceintes et des bébés dans les politiques relatives au climat et aux catastrophes; en plus du renforcement de la recherché pour mieux comprendre les impacts des changements climatiques sur la santé maternelle et infantiles.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

