Eau, hygiène et assainissement : WaterAid s’engage pour un départ sain

La Stratégie Nationale Eau, Hygiène, Assainissement EHA (WASH) Nutrition sera intégrée dans le nouveau Plan d’Action Multisectoriel de la Nutrition (PAMN) 2020-2024. Elle va constituer l’axe 5: environnement sûr et favorable à la nutrition pour tous les âges. En vue d’une large diffusion auprès de l’opinion publique et des acteurs concernés, ses acteurs ont fait appel à la presse malienne sur le partage de la stratégie WASH & Nutrition.

Un départ Sain, c’est l’axe prioritaire du plaidoyer de WaterAid sur la période 2015-2020. Elle met l’accent sur l’importance du WASH dans la réduction de la malnutrition, la santé néonatale et infantile. C’est dans ce cadre qu’il a mis en place un projet pilote visant à améliorer l’intégration du WASH dans la nutrition. Il comprend trois axes : Le plaidoyer pour l’intégration du WASH dans la nutrition, la prévention et la prise en charge de la malnutrition, le renforcement de la coordination intersectorielle. Dans ce processus, WaterAid et ses partenaires ont élaboré la stratégie nationale WASH-nutrition. L’accès à l’eau potable, à l’assainissement et les bonnes pratiques d’hygiène contribuent à la réduction de la malnutrition.

La malnutrition désigne l’état pathologique causé par le déficit ou l’excès d’un ou de plusieurs nutriments dans l’organisme. Donc c’est la sous-nutrition ou la surnutrition. 50% des cas de sous-nutrition sont associés à des infections dues aux mauvaises conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement (Source OMS). Ceci contribue au décès de 860.000 enfants de moins de cinq ans chaque année dans le monde. Au Mali, un enfant meurt toutes les dix minutes à cause de la malnutrition (Source : Politique Nationale de Nutrition 2013). Un enfant est malnutri quand selon son poids et sa taille ou son poids et son âge il atteint une certaine norme. Chez l’adulte, on parle de micronutriment, cela représente un manque de fer, de zinc ou de vitamine en la personne. La malpropreté, l’insalubrité sont, entre autres, quelques causes de la malnutrition.

Daouda Maïga, spécialiste en hygiène et assainissement: « La santé coûte plus cher que la nourriture. La santé gère les conséquences de la nutrition et l’obésité ».

Ce projet a pour but d’intégrer un axe stratégique WASH dans le Plan d’Action Multisectoriel de la Nutrition, améliorer la prévention et la prise en charge de la malnutrition dans l’aire de santé de Talo, grâce à l’accès au service WASH et renforcer la coordination intersectorielle des acteurs intervenant dans le WASH et Nutrition. Cette stratégie n’est pas encore connue.

Pour bien se nourrir, il faut manger équilibré, plus des fruits et légumes que la viande rouge. Manger plus des aliments de qualité et non en quantité ; affirme Daouda Maïga.

Selon Issaka Sangaré, chargé de communication à WaterAid, ce projet pilote a des objectifs bien spécifiques : faire comprendre à la population le lien entre le WASH et la nutrition, ressortir l’importance du WASH dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition, faire connaître l’existence de la stratégie Nationale WASH Nutrition, produire des articles de plaidoyer pour la mise en œuvre de la Stratégie, intégrer l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les politiques et programmes de nutrition, améliorer la coordination interministérielle et intersectorielle eau, hygiène, assainissement et nutrition, mobiliser le plus de ressources financières pour la mise en œuvre des politiques et programmes « eau, hygiène, assainissement et nutrition ».

Selon WaterAid et ses partenaires, investir dans des actions intégrées (WASH & nutrition) dès les premières années de la vie d’un enfant permet de renforcer le capital humain, de contribuer à la croissance économique et au développement national.

Emma Fifamè NOUNAWON

