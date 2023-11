Les agents des ONG partenaires de SECO-ONG du Mali prennent part à Bamako à la formation de renforcement des capacités sur les politiques d’intégration des changements climatiques dans la planification des politiques locales. Objectif, est d’influencer sur les politiques publiques du changement climatique à la lumière de l’objectif de développement durable.

Entièrement financées par le gouvernement Néerlandais pour une période de 5 ans, les activités de SECO-ONG visent à améliorer efficacement les politiques publiques sur les Changements Climatiques (CC) dans ces Pays à travers la contribution de la société civile. C’est dans ce cadre que l’ONG a initié une formation du formateur pour renforcer les capacités des ONG partenaires qui a démarré à la Direction de l’agriculture. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette formation à savoir ‘’ l’intégration des Changements Climatiques (CC) dans la planification locale, la prise en compte du genre et l’Inclusion sociale, le plaidoyer Lobbying sur les techniques de Communication, l’Analyse, Suivi des Politiques Publics et Contrôle Citoyen et techniques et technologies innovantes d’adaptation au Changement Climatique’’.

Conformément aux objectifs à l’SECO-ONG, cette formation vise à améliorer la participation citoyenne de ses membres à la création d’une société civile forte et dynamique. Une société civile capable de travailler en synergie pour influencer les politiques publiques du changement climatique à la lumière de l’objectif de développement durable (ODD). En ce sens, les représentants des ONG partenaires venus de 24 communes du Mali travailleront à l’’amélioration de l’espace civique dans le pays en matière de dialogue avec les pouvoirs publics. Egalement, ils œuvreront à l’améliorer de la résilience des groupes vulnérables aux conséquences des changements climatiques, spécialement les femmes, les jeunes et les personnes vivants avec un handicap.

Au Mali, selon l’ONG, le changement climatique affecte tous alors que la riposte à ses effets néfastes fait face à une participation citoyenne limitée et peu efficace en général. Pour l’ONG, cette vulnérabilité aux changements climatiques découle de plusieurs raisons. Par lesquelles, elle a cité la forte dépendance de ces pays aux activités économiques sensibles au climat telles que l’agriculture pluviale, l’élevage, la pêche et la foresterie, la faible capacité de ses systèmes sociaux et écologiques à faire face aux extrêmes climatiques et des contraintes existantes sur les services éco systémiques en raison de processus tels que la déforestation.

Pour le secrétaire général du Conseil d’administration de SECO-ONG, Alkayou Kanouté, cette formation permettra aux ONG partenaires à travailler à intégrer les changements climatiques dans les Plans de Développement Social, Economique, et Culturel (PDSEC). Déjà en juillet 2022, SECO-ONG avait réalisé une telle session de formation pour une meilleure riposte au phénomène et faire face à ces défis. L’objectif était toujours de permettre aux ONG partenaires de conduire les activités de renforcement des capacités des groupes cibles dans les Communes à travers l’animation des sessions de formation et les appuis techniques.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

