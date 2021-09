Forum de l’entreprenariat féminin : Une aubaine pour les femmes de voler de leurs propres ailes

Créer un cadre idéale permettant aux femmes ambitieuses de voler de leurs propres ailes à concevoir leur entreprises ; à prendre conseil auprès d’autres femmes qui ont déjà mise en place leur propre entreprises à partager leurs expériences afin de permettre aux débutantes d’escalader les multiples difficultés ; de valoriser les innovations en matière de leadeurship féminin pour une autonomisation sont entre autres les objectifs de ce forum de l’entreprenariat féminin et l’industrialisation agro alimentaire au sahel (Fisa) qui a ouvert ses portes le Jeudi 02 Septembre 2021 à l’hôtel Salam sous la houlette du ministre de l’industrie et du commerce Mahmoud Ould Mohamed.

Le Mali conscient que les femmes constituent le moteur de l’économie et dans le but de leur permettre d’avoir un environnement propice à la création d’entreprise, à l’auto emploi, à la culture de l’entreprenariat et de l’innovation chez les femmes et surtout les femmes patrons d’entreprise a installer un environnement propice pour eux a expliqué le ministre de l’industrie et du commerce Mahmoud Ould Mohamed et d’ajouter qu’il appartient maintenant aux participants notamment les femmes entrepreneurs de tirer profit des travaux de ce forum en faisant preuve d’audace, d’innovation et de culture entrepreneuriale. durant deux jours du 02 au 03 Septembre 2021, plus de 200 Femmes entrepreneurs issues de plusieurs pays, prendront part aux activités de FISA dans le but de renforcer leurs capacités à entreprendre mieux dans le domaine de l’agroalimentaire, les nouvelles technologies et de se faire un reseau afin de relever un double objectif à savoir : créer des emplois décents et durables et de participer au developpement de la production agricole. Quant à la Directrice generale de Zabban holding et co-fondatrice ACC’ELLER-R Touré Aissata Diakité, elle signalé que la vision de ce forum est de valoriser les innovations en matière de leadeurship féminin, l’entrepreneuriat dans les secteurs porteurs comme l’agroalimentaire, les nouvelles technologies, le développement durable et que leurs mots clés sont : la Création d’emplois sur la chaine de valeur agricole ; le partage d’expériences ; Entrepreneuriat féminin, Rôles modèles, Financement de projets ; Coachning/ Accompagnement. « C’est en se sens que dans nos travaux nous comptons: Sensibiliser sur les difficultés que rencontrent les femmes entrepreneurs; Parler des opportunités pour les femmes entrepreneurs, Appuyer les activités de créatrice d’emplois sur la chaine de valeur agricole dans le Sahel; Promouvoir la collaboration entre les entreprises du Sahel; L’instauration d’un environnement favorable à la création d’entreprises portées par les femmes. Nous profitons de ce forum pour lancer officiellement ACC’ELLE-R qui est le premier accélérateur pour les entreprises féminines au Sahel, lancer par des femmes pour des femmes. ACC’ELLE-R à pour ambition d’accélérer l’entrepreneuriat féminin en en zone rurale et urbaine et des femmes africaines issues de la diaspora. Nous lançons la plateforme de rôles modèles pour les femmes entrepreneurs en Afrique de l’Ouest qui portera des projets de coaching, des partages d’expériences et qui développement le leadeurship des jeunes filles. 15 jeunes femmes porteuses de projets innovant viennent d’être sélectionner pour bénéficier d’un accompagnement, coaching, incubation et accélération. » a-t-elle-expliqué. Elle a tenu a remercié tous les partenaires techniques et financiers sans l’apport desquels le forum ne verrai pas le jour.

Moussa Samba Diallo

