Au Mali, en saison de pluie, les imperméables et parapluies sont beaucoup sollicités par la population. Ces imperméables proviennent de la Chine d’autres de la Côte d’Ivoire et se différencient par le prix et la qualité sur le marché. Les prix varient de 3000 à 8500 FCFA.

Dès que la saison hivernale commence, les imperméables et parapluies jouent un grand rôle dans le quotidien des Maliens. Les motocycles et les piétons sous la menace permanente de la pluie se promènent avec un imperméable dans le but de se protéger en cas de pluie.

« Depuis le début de la saison des pluies j’ai acheté un imperméable et je l’ai toujours sur la moto et en cas de pluie je le porte. Je conseille tous les motocycles comme moi de se procurer un imperméable pour pouvoir se protéger contre la pluie. Cela nous permet de nous prévenir des maladies comme la toux et rhume », dira Kalifa Dembélé, enseignante.

Pour certains, les imperméables ne durent pas car à chaque saison pluvieuse ils sont obligés d’acheter un imperméable qui se déchire avant même la fin de l’hivernage.

Pour Aminata Diarra, ménagère, les imperméables ne durent pas. C’est pourquoi elle préfère s’abriter dans une station d’essence ou sous un hangar en attendant que la fin de l’orage. Elle demande à tous les Maliens d’éviter de conduire sous la pluie que cela évite les accidents. « Conduire sous la pluie est trop risqué », a laissé entendre Aminata Diarra.

Les commerçants de cet habit en plastique se plaignent cette année car la pluie n’est pas abondante. Or, le marché dépend de la pluie. Plus il pleut abondamment, plus les clients raffolent les imperméables pour se protéger.

Selon Ahamed Sylla, grossiste au grand marché de Bamako, il existe plusieurs qualités d’imperméables. « Les prix varient de 3000 à 8500 francs Cfa. Nos imperméables viennent de la Chine et souvent de la Côte d’Ivoire. Franchement cette année, il n’y a pas assez de marché. La raison en est qu’il ne pleut pas assez », souligne-t-il.

Certes, il est nécessaire que chaque piéton ou motocycle se procure un imperméable, mais il est conseillé de s’abriter quand il pleut pour éviter les risques d’accidents de la circulation.

Korotoumou Diabaté

Source : Le SAGE

