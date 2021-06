Inondation à Bla : Des dégâts matériels importants enregistrés

Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 juin 2021, la ville de Bla a enregistré 117 millimètres de pluie, causant de nombreux dégâts matériels. Heureusement, il y n’y a pas eu de perte en vie humaine.

Des maisons effondrées, des toits arrachés, les rues et les intérieures des maisons complètement envahies par les eaux : tel était le triste constat de l’état de la ville de Bla dans la matinée du mercredi, 9 juin 2021, après le passage d’une pluie diluviennes accompagnée de rafales de vent. Ce n’est pas une première. Cela fait des années, à chaque début d’hivernage ou presque, le même phénomène se produit. La ville manque de système d’évacuation d’eau approprié. Aussi, les passages d’eau naturels sont anarchiquement occupés.

Selon certaines sources locales jointes sur place, cette inondation n’est pas liée seulement à la quantité de pluie enregistrée, elle résulte mais aussi du manque de caniveaux pour évacuer l’eau vers la plaine. Joint au téléphone, le maire, Madou Samaké, a alerté sur la gravité de la situation. Et d’ajouter : «La mairie, avec le soutien de la jeunesse, est à pied d’œuvre pour aider les sinistrés. Il sensibilise les personnes d’abandonner toutes les maisons en mauvais état afin d’éviter une autre catastrophe. Une réunion d’urgence a été tenue pour trouver une solution à cette situation. À la suite de cette réunion, le conseil a décidé de chercher un abri temporaire pour les sinistrés et leurs bagages en attendant que leurs maisons soient de nouveau habitables, et cela dans un bref délai ». « Nous avons alerté les plus hautes autorités sur la situation parce qu’elle dépasse notre seule force; il nous faut une aide forte parce que, pour le moment, nous ignorons le nombre exact des dégâts. Mais nous restons mobilisés au côté de la population pour faire notre mieux possible afin d’anticiper sur d’autres situations désastreuses dans nos quartiers », a-t-il ajouté

À l’allure actuelle de la situation, il faut d’ors et déjà s’attendre à un manque d’eau potable et de nourriture pour la population de la ville de Bla.

T. M

Source : Plume Libre

Commentaires via Facebook :