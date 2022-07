L’Agence nationale de la Météorologie (Mali-Météo) annonce une saison des pluies humide avec « des risques d’inondations élevés » cette année.

Bamako commence à être bien arrosée en pluies, ces jours-ci. La même situation est aussi constatée dans toutes les régions, affirme l’Agence nationale de la Météorologie (Mali-Météo). A l’agence, on annonce le démarrage effectif de l’hivernage au Mali. « De façon générale, les quantités de pluies tombées, à la date du 26 juin, sont très supérieures à celles de l’année passée», selon Aliou Maïga, prévisionniste à Mali-Météo. A l’en croire, il faudra s’attendre à de fortes pluies, surtout fin juillet et août.

Suivant les résultats de la prévision saisonnière 2022, Mali météo prévoit une saison humide avec des quantités de pluies globalement proches aux cumuls moyens de la période 1991-2020 dans l’ensemble du pays et des séquences sèches plus courtes en début et en fin de saison.

Les données prévoient également une fin tardive anormale de la saison des pluies sur la majeure partie du Mali. Selon l’analyse du prévisionniste : « la saison des pluies dans le nord du pays peut aller jusqu’à mi-octobre. Quant au sud du pays, ça peut aller jusqu’en début novembre ».

« Au regard des quantités de pluies attendues, les risques d’inondations sont élevés », alertent les résultats de la prévision saisonnière 2022 de Mali-Météo. L’Agence assure que des dispositions sont prises pour prévenir la population à temps afin qu’elle puisse prendre des dispositions.

Pour plus de préoccupations M. Maïga invite la population, en particulier les riverains des cours d’eau, à plus de vigilances et surtout de ne pas boucher les caniveaux afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales. Il demande également aux parents de garder un œil sur les enfants durant la saison.

Quant aux zones de déficit pluviométrique, Mali-Météo informe qu’il y aura des opérations de pluie provoquées dans ces zones dès que les conditions météorologiques seront favorables à l’ensemencement des nuages.

Kadiatou Mouyi Doumbia

Commentaires via Facebook :