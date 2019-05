Le jeudi 16 mai 2019 vers 6 heures du matin, c’est grâce à l’intervention des personnes de bonne foi que la famille du Commissaire Mamadou Togola a été mise à l’abri. La grande pluie du jeudi 16 mai 2019 a complètement submergé le commissariat du 13ème Arrondissement dans l’eau. Au vu de l’emplacement du commissariat du 13ème arrondissement, sis à Yirimadjo dans le creux du marigot, on doit s’y entendre, on pouvait s’y attendre à cela.

Si l’on s’en tient aux témoignages reçus, les techniciens ayant conçu le plan et qui ont suivi les travaux de construction du Commissariat du 13ème Arrondissement ont, soit bouffé l’argent qui devrait être investi, ou bien, ils sont amateurs. Car, chaque année, le bâtiment en question est victime d’inondation. À titre de rappel, le vendredi 13 septembre 2013, c’est la protection civile, qui est venue au secours des occupants des locaux dudit commissariat.

D’après un policier affecté au 13ème depuis 2011. ‘’Chaque année, ça s’inonde et le plus grave est que les autorités ne font que venir couvrir les murs de couche de peinture. La dernière fois, la résidence du commissaire, ses vivres, ses papiers et mêmes ses voitures ont tous été endommagés. Finalement, il s’est senti dans l’obligation de faire déménager sa famille pour des raisons sécuritaires’’, a-t-il laissé entendre. Selon lui, si la pluie était venue tard dans la nuit, les dégâts auraient été plus considérables. ‘’Mais grâce à des personnes de bonnes foi, le commissaire Togola a lui-même pris un à un tous ses enfants et les a emmenés dehors à l’abri’’, a-t-il mentionné.

Retenons que le Commissariat du 13ème arrondissement est dans un marigot et qu’il faut urgemment des travaux de réaménagement pour permettre aux paisibles citoyens qui y travaillent d’être en sécurité.

Ben Abdoulaye

