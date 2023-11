La dame O.C par ces initiales est tombée dans les filets des éléments du Commissariat de Torokôrôbougou le 27 octobre dernier. Cela, pour les charges suivantes : usurpation de fonction, escroquerie et abus de confiance. Après sa présentation au Parquet de la Commune V, elle fut transférée, les jours suivants, au centre de Bolé.

Elle faisait l’objet de plusieurs plaintes venant de ses victimes qui ne sont autres que des candidats aux récents recrutements lancés. Il s’agit de ces concours dans plusieurs secteurs du pays qui sont d’actualité depuis un certain moment. Ce qui constitue pour la très roublarde dame O.C une opportunité pour se faire de l’argent. Elle qui prenait du plaisir à se faire passer pour une porteuse d’uniforme travaillant au sein du Commissariat cité et n’hésitait point à soutirer à des pauvres candidats aux fins de leur fournir la carte d’identité nationale ou d’autres pièces.

De notre source policière, dans les déclarations des plaignants, la mise en cause leur prenait des sommes allant de 10.000F à 15.000F dans le but de leur fournir des pièces administratives. Mais c’était toujours sans succès, vu qu’elle n’est ni policière encore moins une agente administrative dans ce domaine. Avec ces nombreuses complaintes à l’encontre de la suspecte, le Commissaire principal Modibo Traoré de Torokôrôbougou a mis sa Brigade de Recherches aux trousses de la Dame. Pour ce faire, par des investigations minutieuses et sans laisser passer aucun détail, cette Unité finira par la dénicher et l’interpeller à Kalaban Coro le vendredi 27 Octobre dernier.

Une fois, entre les quatre murs du Commissariat de Torokôrôbougou, la vraie fausse policière O.C a été soumise aux interrogatoires pour recueillir de sa propre bouche ses nombreuses forfaitures. Par la suite, elle fut présentée au Parquet du TGI de la CV. A ce niveau la sentence qualificative a été prononcée. Pour Usurpation de fonction, Escroquerie et Abus de Confiance, O.C a été placée sous mandat de dépôt en attendant son procès.

Par Mariam Sissoko

