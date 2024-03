Agé de 38 ans, E.K.D est un enseignant de nationalité togolaise exerçant au Mali, plus précisément à l’établissement Scolaire ‘’Liberté A’’. Il a réussi son fantasme à commettre l’infraction de coucher en même temps et au même lieu plusieurs fois avec deux de ses élèves mineures souvent par un plan à trois. Il était à la barre de la Cour d’Assises le mercredi 14 février dernier. Il fut ainsi condamné à 4 ans d’emprisonnement plus 5 ans d’interdiction de séjour au Mali pour attentat à la pudeur, viol, pédophilie et d’incitation à la débauche.

Le monde à l’envers ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, un enseignant, de surcroit étranger qui réalise ses fantasmes sexuels sur ses élèves. C’est bien cela le cas de ce togolais qui répondait de son crime à la barre des assises du mercredi 14 février.

En effet, courant 2017-2018, le nommé E.K.D, enseignant à l’établissement Scolaire ‘’Liberté A’’, entretenait des relations sexuelles avec son élève S.T, âgée de 14 ans au moment des faits. Au même moment, il se livrait également à des attouchements sexuels sur la personne d’A.S, âgée de moins de 13 ans. Les deux filles étaient des camarades. Après avoir appris cette information, le Proviseur de l’école n’a pas trainé à dénoncer les faits à la Brigade d’investigations judiciaires. A cet effet, une enquête est ouverte par ladite Brigade contre l’accusé et cela a permis son arrestation avec comme chefs d’accusation : Attentat à la pudeur, viol, pédophilie et d’incitation à la pudeur.

Placé sous mandat de dépôt le 30 septembre 2021, devant la Cour le mercredi 14 février, E.K.D n’a pas nié les faits. Il a quand même fait son mea culpa. Ce faisant, il a avoué avoir même fait 4 rencontres communes avec les deux jeunes-filles dans un hôtel de la place où ils faisaient un plan à 3 (avoir des rapports intimes ensemble comme dans un film pornographique). De même que des relations sexuelles séparées avec les concernées. Pour avoir avoué son crime, l’éducateur a fait de son arme à la barre, la demande de la clémence de la Cour.

L’avocat de la Défense est allé dans le même sens que son client. Ce, en affirmant le tort de l’instructeur et qu’il devait être un exemple pour ses élèves et non un bourreau sexuel. Il a aussi sollicité la magnanimité de la Cour.

Quant à Mme le Procureur, elle n’est pas allée avec le dos de la cuillère. Dans son réquisitoire, elle a requis 10 ans d’emprisonnement contre l’accusé.

Au finish, la Cour semble choisie le juste milieu en prenant en compte le mea culpa de l’inculpé et la plaidoirie de son magistrat débout, ce, en châtiant l’accusé E.K.D à 4 ans de prison en plus de 5 années d’interdiction de séjour au Mali pour Attentat à la pudeur, viol, pédophilie et d’incitation à la débauche.

Avec une telle ‘’légère’’ peine pour un pareil cas, on peut dire que l’enseignant a échappé belle.

Mariam Sissoko

