AK Transport : Un passager trouvé avec 11 briques de chanvre indien !

Le 12 septembre dernier, dans l’après-midi à la compagnie AK Transport, sise à N’Golonina, un passager dénommé par les initiales B.T a été appréhendé par le Chef du Service Contentieux de ladite Compagnie avec 11 briques de chanvre indien. Il a été conduit au Commissariat 3ème Arrondissement et à partir de sa dénonciation, son acolyte L.T a été aussi arrêté à son tour le lendemain, soit le 13 septembre 2021 en possession de 9 briques du même type de produit. Ils ont été tous transférés à la MCA depuis le 15 septembre.

B.T, un cultivateur et L.T, un étudiant ont été appréhendés en possession des chanvres indiens. En effet, le 12 septembre dernier, B.T s’est rendu à la Compagnie AK Transport pour se rendre sur le site minier de Bouroudala dans le Cercle de Kéniéba avec son sac contenant 11 briques de chanvre indien. Son objectif était d’écouler ces stupéfiants une fois arrivé à destination. Son coup a foiré car il a été intercepté par le chef du service contentieux de la Compagnie au moment des fouilles et conduit au 3ème Arrondissement.

Sous les feux des questions, le présumé-accusé n’a pas hésité a balancé son complice L.T. Qui a été lui aussi ramassé comme un fruit mûr tombé par la Brigade de Recherches dudit commissariat de Police.

Devant les enquêteurs, les inculpés n’ont aucunement démenti les faits à eux reprochés. C’est ainsi que le cinquantenaire B.T, un père de 22 enfants et mari de 3 femmes a dévoilé que c’est L.T, son voisin qui lui a approché pour lui filer ce tuyau pouvait leur apporter beaucoup d’argent. A savoir, écouler 20 briques de chanvre indien sur un site minier. « Il m’a demandé si je peux lui faciliter la tâche. Je lui ai répondu par l’affirmatif. C’est ainsi que nous avons décidé d’acheminer lesdits produits ensemble à Bouroudala. Le 12 Septembre 2021, nous avons reparti les 20 briques dans une valise et un sac, toutes camouflées sous des effets d’habillement »a-t-il révélé.Il poursuit qu’ils sont allés à AK Transport pour emprunter le car dans le but de se rendre à Bouroudala. Et au moment de l’embarquement, les agents de ladite compagnie ont découvert 11 briques de chanvre indien qui étaient camouflées dans son sac. C’est ainsi qu’ils ont fait appel au Commissariat du 3ème Arrondissement. Au cours de son interpellation à la Police, a déclaré B.T, il a conduit les Policiers chez son acolyte L.T à Dialakorodji. Celui-ci a été trouvé en possession de neuf briques du même type de drogue.

En somme, le motif de l’interpellation de ces deux individus est détention et trafic de stupéfiants. A défaut d’avoir de l’argent facile, ils se retrouvent à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako Coura depuis le mercredi 15 septembre 2021.

Par Mariam Sissoko

