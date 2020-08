Badalabougou : M.D, la soixantaine, pris en flagrant délit de pédophilie

La pédophile est un crime grave qui menace surtout l’intégrité de plusieurs fillettes Et c’est souvent le fait d’individus peu recommandables dont on finit par douter du caractère… humain. C’est ce qui vient de se passer récemment à Badalabougou

Le dernier cas de ce crime consistant à attirer les enfants pour des actes sexuels, s’est passé dans la soirée du samedi 8 août dernier à Badalabougou, en commune V du district de Bamako. C’est un vieux, d’une soixantaine d’années, boutiquier de son état, ressortissant d’un pays voisin, qui a posé l’odieux acte.

Et dire qu’il n’était pas à son premier forfait ! Il a été arrêté par les policiers du 4ème arrondissement, le dimanche 9 août 2020, entre 20 heures et 21 heures.

Les faits. Il était 20 heures passées, le 8 août, lorsque M.D, dans sa boutique à Badalabougou, « Cinéma Soda », frottait, pour la quatrième fois, son sexe dans les mains de la petite fille, âgé environ de 9 ans. Celle-ci, outrée par cet acte, a décidé, le même jour, d’en parler à sa maman. C’est ainsi que le père adoptif de l’enfant a rapporté l’affaire devant les policiers du 4 ème arrondissement. Et ceux-ci sont venus arrêter dans la soirée du dimanche, le boutiquier de mauvaises mœurs, lorsque celui-ci priait. D’après les témoins sur place, le vieux pédophile voyant les policiers devant son point de vente, a fait plus de 30 minutes dans la prière de 20 heures au lieu de 5 minutes.

Conduit au commissariat, le sieur M.D dit avoir toujours donné de l’argent à la fillette avant de lui montrer son sexe, dernière son comptoir de vente. Car, argumente-t-il, « elle me demandait toujours de l’argent sous prétexte qu’elle a perdu l’argent que sa maman lui a remis pour acheter des choses chez moi».

Selon nos sources, M.D n’était pas son premier forfait. Il y a moins de 5 ans, il a été surpris avec une fillette de 13 ans… Après cet acte, ses frères guinéens avaient jugé nécessaire de l’envoyer en Guinée pour lui éviter des ennuis.

En tout cas, l’arrestation de ce vieux pédophile a été applaudie par les populations du quartier, qui se félicitent du courage de la petite fille victime.

Lamine BAGAYOGO

