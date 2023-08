Les hommes du commissaire principal de police Drissa Samaké, en charge du commissariat de Boulkassoumbougou ont interpellé, le 28 juillet 2023, deux présumés auteurs de l’assassinat d’un conducteur de moto taxi à Nafadji, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023, à l’aide d’un couteau.

De sources policières, c’est suite à la dénonciation d’un cas de braquage que les limiers ont procédé à l’arrestation de Diabloski et Ladji pour assassinat sur la personne de Yacouba Diarra conducteur de moto taxi. Conduits au commissariat, les mis en cause se sont accusé réciproquement. Mais, le nommé Diabloski a déclaré que le couteau servant à commettre le crime lui a été fourni par les nommés Zapa et R BA. Et à son tour, il l’aurait remis au nommé Ladji.

De fil en aiguille, les limiers ont mis la main sur les nommés Zapa et R BA qui n’ont pas nié les faits. Dans sa déposition, le nommé Diablosky a connu être l’auteur de l’assassinat de Yacouba Diarra. Il a déclaré qu’au moment des faits, son acolyte le nommé Ladji assurait le guet sur une moto Djakarta à 40 mètres du lieu de crime. Après son forfait, ils ont amené la moto sur une aire de lavage au niveau de Nafadji Zerebatou. Le lendemain des faits, le nommé Diablosky s’est rendu à Djalakorodji pour vendre la moto à 150 000 F CFA sur lesquels, l’acquéreur a fait un acompte de 50 000 F CFA, qu’il a remis au nommé Ladji, et ce dernier lui a donné 20 000 F CFA.

A l’issue des enquêtes préliminaires, les quatre individus interpellés dans cette affaire sont tous poursuivis pour “association de malfaiteurs et assassinat”. Boubacar Païtao

