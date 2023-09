Commissariat de Kéniéba rassure les orpailleurs et revendeurs… 4 redoutables braqueurs mis aux arrêts

Grand ouf de soulagement pour les orpailleurs et revendeurs suite à l’arrestation de la bande des 4 jeunes braqueurs âgés seulement entre 23 et 26 ans. Munis de Pistolets Automatiques Améliorés (PAA), ces 4 ados n’hésitaient pas à en faire usage et constituaient un véritable cauchemar pour les orpailleurs et leurs revendeurs. «Tous les jours sont pour le voleur, mais un seul appartient à sa victime», dit-on. Les nommés KARI, MOH, BARY et KARA l’ont appris à leurs dépens.*_

Suite aux nombreuses plaintes enregistrées par le commissariat de KENIEBA, les enquêteurs n’eurent aucun mal à connaitre le modus operandi des suspects. A chaque forfait en effet, la bande des 4 ados brigands laissait des indices qui permettront au Commissaire Divisionnaire NAPO, un enquêteur chevronné et ses éléments, de se rapprocher toujours un peu plus d’eux, lentement, mais surement.

C’est finalement suite à un braquage à mains armées d’un revendeur de métal jaune (l’or) dans son bureau d’achat sis à MADINANI village situé à 35 km de KENIEBA, le mardi 29 Août 2023 aux environs de 07h, que les choses vont se précipiter. Là, les quatre malfrats seront clairement identifiés et signalés. Dans leur opération, ils ont pu emporter une forte quantité d’or et d’argent. Mais pas pour longtemps.

Immédiatement, une équipe d’intervention déjà constituée pour les besoins de la cause par le Divisionnaire NAPO, fonça sur le lieu indiqué. Il fallait faire vite. Et pour cause. La bande des 4 ados très mobile, utilisait des motos « APACHE», très puissantes leur permettant de semer leur éventuels poursuivants.

L’équipe d’intervention parvint quand même à mettre le grappin sur eux. Ils étaient en possession de leurs armes de prédilection. Efficacité maximum !

Les quatre (04) ados et redoutables bandits, qui sévissaient jusque-là impunément dans les localités aurifères de KENIEBA et environs, ont ainsi été mis hors d’état de nuire._

Sommairement interrogés, ils ont reconnu les faits. Quel soulagement pour les orpailleurs et revendeurs !

C’est le lieu de rappeler les consignes données par le Directeur Général de la Police Nationale, le Commissaire Général de Brigade de Police Soulaïmane TRAORE, pour qui *«la satisfaction d’une population victime d’insécurité est une urgence et n’est nullement à négociable»*. D’où les mesures fortes et efficaces contre les malfrats. A cela, les chefs d’unité de police s’emploient au quotidien.

Du travail propre, affirme le DG.

Source : Bamananden Journal Kojugu kelebaa JKK*

