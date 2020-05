Résolument engagés à mener une lutte implacable contre le grand banditisme et la criminalité traumatisant les populations de la commune VI du district de Bamako, les hommes du Commissariat de police du 7ème Arrondissement dirigé par le Commissaire principal de police Alfoussseyni Ag Souleymane viennent de marquer encore un grand coup en mettant en échec une opération d’enlèvement de personnes.

De nos investigations, il revient que dans la nuit du vendredi 15 mai dernier aux environs de 21 heures, un dénonciateur anonyme a informé les services de police notamment ceux du Commissariat de police du 7ème Arrondissement de la présence de quatre individus de moralité douteuse dans une pâtisserie à Banankabougou.

Aussitôt, une équipe conduite de par le Commissaire principal de police Alfoussseyni Ag Souleymane s’est rendue sur place pour constater et interpelersi possibles les membres de cette association de malfaiteurs qui,vraisemblablement, étaient en train de conspirer un plan machiavélique. A l’arrivée de l’équipe, les individus signalés étaient effectivement sur place. Ainsi, ils ont été tous interpelés et conduits au Commissariat pour des investigations plus poussées.

Soumis au feu des questions, ils ont, sans ambages, avoué qu’ils étaient effectivement entrain de planifier en catimini l’enlèvement de sieurs Sylla et Djibo, respectivement quincailler à Faladie et propriétaire d’alimentation à Baco-Djicoroni Golf. Et de poursuivre qu’ils comptaient les enlever dans la nuit du samedi 16 mai 2020 aux environs 21 heures, soit à leur domicile ou en cours de route en rentrant chez eux, après la fermeture de leurs commerces, pour une destination inconnue. Ils ajouteront leur libération serait conditionnée au paiement des rançons. Continuant dans leurs aveux, ils ont déclaré qu’ils étaient à la recherche de deux armes à feu et un véhicule pour l’opération.

Il convient de préciser que les enquêtessont toujours en cours en vue de mettre le grappin sur d’éventuels complices liés à cette affaire.

Mama PAGA

