Commissariat de police du 9eme arrondissement de Bamako : Baya et Lassine arrêtés pour “attouchements sexuels, viol et séquestration”

Saisis par une plainte de la dame Adja, pour attouchements sexuels, viol et séquestration dont elle a été victime lors du supposé traitement d’un mal de ventre dont-elle souffrait, les hommes du commissaire divisionnaire de police Santigui Kamissoko, en charge du Commissariat de police du 9ème arrondissement de Bamako, ont pu mettre la main sur le féticheur-guérisseur Burkinabé, Baya et son complice, Lassine.

De sources policières, c’est suite à une plainte d’une jeune dame d’une vingtaine d’années, le 10 octobre dernier, pour “attouchements sexuels, viol et séquestration” contre les nommés Baya et Lassine, que le commissaire divisionnaire de police Santigui Kamissoko, en charge du Commissariat de police du 9ème arrondissement a instruit à la Brigade de recherches de diligenter une enquête afin de tirer cette histoire au clair. Des premiers éléments de l’enquête, il ressort que tout a commencé le 9 octobre 2021 lorsque la dame, Adja, a reçu un appel téléphonique d’une de ses connaissances du nom de Lassine qui lui a proposé d’aller chez un féticheur-guérisseur Burkinabé de passage à Bamako, du nom de Baya, domicilié au quartier Kanadjiguila. Notons que la dame Adja avait eu la maladresse de confier auparavant à Lassine qu’elle souffrait fréquemment de violents maux de ventre lors de ses cycles menstruels. Sans hésiter, espérant un traitement miracle avec ce féticheur-guérisseur Burkinabé, Adja a accepté la proposition de Lassine. Ainsi, un rendez-vous a été pris le même jour et la pauvre dame ne se doutait une seule seconde qu’elle venait de tomber dans un piège. Arrivée sur place à Kanadjiguila, elle a rencontré le féticheur-guérisseur, Baya, vers le petit-soir. Les deux hommes lui ont fait croire que son traitement nécessitait une consultation au niveau du bas-ventre. Pour cela, Adja devait donc passer la nuit sur place en prétextant que le trajet Yirimadjo-Kanadjiguila était dangereux la nuit et que Baya devait rentrer au Burkina le lendemain.

Une fois la nuit tombée, le féticheur l’a amené dans une chambre en lui demandant de baisser un peu son pagne. Ainsi, il s’est mis alors à palper le ventre de la dame. Quant à Adja, elle ne pensait qu’à se débarrasser de ce mal qui lui pourrissait la vie et qui, lui avait-on dit, était la manifestation d’un mauvais sort que lui avait jeté un proche malfaisant. Elle se laissa donc faire, sans arrière-pensée, du moins dans un premier temps.

Après cette phase de “consultation”, le guérisseur lui a demandé de se déshabiller complètement, de se coucher sur le dos et de fermer ses yeux. Toute chose qu’elle a acceptée. Il a commencé alors à la caresser très sensuellement en lui expliquant que le diable était en elle et qu’il fallait ce contact physique pour l’attirer hors d’elle, le chasser de ce corps, capturer son énergie… C’est certainement en ce moment qu’Adja a compris la supercherie. Et elle a refusé dès lors de se laisser faire.

Voyant son jeu découvert, le féticheur a appelé Lassine à la rescousse. Ce dernier est venu en renfort. Ainsi, à deux, ils ont abusé d’elle pendant toute la nuit et à tour de rôle.

Et comme si cela ne suffisait, ils l’ont enfermée dans la même chambre durant la nuit. Très tôt le matin, le féticheur est revenu en tentant une fois de plus d’abuser d’elle. Cette fois-ci encore, elle a refusé en demandant, évidemment sans succès, de lui permettre de joindre ses parents.

Mesurant les conséquences de leurs actes, ils ont décidé de lui retirer son téléphone et de la laisser partir. C’est ainsi qu’elle a été libérée.

Une fois arrivée chez elle, elle a confié sa mésaventure à une amie, laquelle lui a conseillé vivement de porter plainte. C’est ainsi qu’elle a porté plainte au niveau du Commissariat du 9ème arrondissement de Bamako. Et les choses sont allées alors très vite, à travers l’arrestation de ces deux hommes. Après l’interrogatoire, ils ont été déférés devant le parquet du Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako où ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Boubacar PAÏTAO

