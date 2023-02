Exploits des hommes du commissariat d’hippodrome : Trois groupes de cambrioleurs et leurs receleurs interpeller

Dans l’intervalle de deux jours, le commissariat de police de l’hippodrome a interpellé trois groupes de cambrioleurs et leurs complices receleurs. Ce qui a permis de saisir plusieurs matériels volés ainsi que d’autres objets d’opération.

Sur la base d’un renseignement, faisant d’état d’une série d’opérations de cambriolages planifiées par les jeunes de Missabougou dans les différents quartiers de la capitale et dans le but de discréditer les efforts de la Police nationale, les limiers du commissariat de l’Hippodrome ont alors intensifié les opérations afin d’y prévenir et de les interpeller.

C’est ainsi que dans les nuits du 08 au 10 février 2023, ils ont surpris et interpellé tour à tour, trois groupes de jeunes organisés en gangs, cambriolant des magasins, certains au marché de Médine et d’autres à Dialakorodji.

Leur butin composé de pièces détachées neuves ou d’occasion de véhicules et de motos, des bidons d’huile à moteur, plusieurs autres matériels et ainsi que divers outils (coupe-coupe, arrache-clou, mini poste à souder, cisailles) utilisés pour commettre leurs forfaits ont été saisis lors de leur arrestation. Au nombre de dix, ces jeunes ont été mis à la disposition de la justice et devront répondre de leurs actes.

Les exploits de ces récentes missions des hommes du Commissaire principal Bakary Coulibaly est le résultat du puissant réseau de renseignements développé par le chef de la Brigade de Recherche, le Lieutenant Issa Kouma. Sur l’instruction de leur chef, les limiers procèdent tous les jours, de nuit comme de jour, à des descentes de police, des rondes, des patrouilles pédestres, diurnes et nocturnes pour sécuriser la population et leurs biens.

