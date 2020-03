Résident en Arabie Saoudite depuis bientôt 10 ans, El hadj S D a décidé en juin 2019 de rentrer au pays pour se marier.

Installé dans une villa à Baco-Djicoroni, El Hadj avait obtenu l’accord de ses parents à Ségou pour convoler en justes noces avec sa cousine F. D. celle-ci regagna alors Bamako pour les cérémonies de mariage à peine quelques jours après l’arrivée de son futur époux.

La célébration du mariage étant allée de report en report, elle a été finalement fixée au 2 janvier 2020.

El Hadj cependant s’impatientait et, pour accélérer les choses, il couvrait de cadeaux sa future épouse qui devenait de plus en plus cupide et exigeante. Tout est enfin prêt pour la célébration du mariage.

Nous sommes, le 22 février 2020.

A 16 heures, le mariage religieux a été scellé. Tam-tams et tambours ont clos la cérémonie.

Il était environ 22 heures, lorsque tous les participants à la fête avaient regagné leur domicile, à l’exception de la vieille dame qui devrait tenir compagnie à la mariée à sa chambre nuptiale.

F.D. qui s’affairait avec une copine dans la cour, venait aussi d’aller aux toilettes. C’est alors que, impatient, El Hadj S.D. enroulé dans un drap blanc, avança vers la cour, et sans chercher à comprendre, saisit de toutes ses forces la copine de son épouse, la chargea sur son dos et alla la jeter sur le lit conjugal avec les encouragements de la vieille dame “de garde” qui ne savait pas que, le marié a ‘’emporté’’ non pas sa femme, mais la copine de celle-ci.

Malgré les cris de secours de la copine de son épouse, El Hadj, fou devenu incontrôlable ne reprit ses esprits qu’après avoir assouvi ses instincts.

La nouvelle mariée, effrayée par le vacarme était sur place, bouche-bée. Il était trop tard. Comment réparer l’irréparable ?

Pour toute solution, il a été proposé à El hadj, de prendre comme 2ème épouse, celle qu’il venait de violer. Hélas ! La jeune fille a refusé la proposition et demande plutôt réparation. Elle exige la somme de 2 millions de FCFA à titre de ‘’dommages et intérêts’’.

En attendant, donc cette solution à l’amiable ou le tribunal, le mariage de El hadj avec F.D. a été suspendu.

(Affaire à suivre)

Boubacar Sankaré

