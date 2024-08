Jugé pour faux en écriture et d’atteinte aux biens publics au préjudice de l’INPS : Asmane Touré condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité

Inculpé pour faux en écriture et atteinte aux biens publics au préjudice de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) à hauteur de près de 60 millions F CFA et jugé en son absence par la Cour d’assises spéciale de Bamako consacrée aux crimes économiques et financiers, Asmane Touré a été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité.

Il ressort de l’acte d’accusation que courant 2020, le service de trésorerie de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) a constaté une montée fulgurante des montants de certaines pensions. Cette situation a amené alors la direction générale de ladite structure à saisir l’inspection générale afin qu’elle procède à toutes les vérifications qui s’imposent. Suite donc aux travaux de l’inspection générale, les inspecteurs ont constaté que les montants des pensions dues aux dames Fatoumata Doucouré et Mariam Samba Traore qui étaient liquidés sur la base de 365 376 F CFA étaient passés à 28 579 412 FCFA, soit un trop perçu de 56 428 072 F CFA.

Face à ce constat, l’inspection générale a sollicité la Banque malienne de solidarité (BMS-SA) et la Banque nationale de développement agricole (BNDA) en vue de l’identification des titulaires des comptes qui recevaient les montants en cause. Mais seule la BMS-SA a répondu favorablement à cette sollicitation en communiquant le nom d’Asmane Touré, non moins prestataire à l’INPS, comme étant le titulaire du compte ouvert dans ses livres.

Finalement, l’INPS est parvenu à la conclusion que son prestataire Asmane Touré était le seul titulaire desdits comptes bancaires et décidait de porter plainte contre lui. Et suite à la procédure d’enquête préliminaire diligentée par la Brigade de recherches de la gendarmerie de la rive gauche de Bamako, le parquet a ouvert une information judiciaire contre lui pour faux en écriture et atteinte aux biens publics.

Boubacar Païtao

