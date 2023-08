Le Malien Fousseyni Coulibaly alias Juju mondial de Paris interpellé le mercredi soir à l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako par les services de sécurité aéroportuaire a été placé sous mandat de dépôt le lendemain jeudi à la prison centrale. Ce garçon qui aimait s’habiller en femme est inculpé ‘’ d’atteinte aux mœurs’’ et ‘’ d’injures’’ via les systèmes d’information et diffusion d’images contraire aux mœurs. Juju mondial de Paris réputé sur les réseaux sociaux pour ses sorties jugées contraires aux valeurs culturelles maliennes médite sur son sort dans la plus grande prison de Bamako en attendant son procès. Au Mali, la justice sévit contre toutes les pratiques ou comportements contraire à la préservation des mœurs.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

