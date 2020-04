Les éléments du Commissaire principal, Santigui Kamissoko du 9ème Arrondissement viennent de mettre la main sur un grand voleur très doué en de vol de voitures dans la nuit du 8 au 9 avril 2020. Après son arrestation, l’individu, répondant au nom de Camara, portait sur lui plusieurs clés de voiture de marque Toyota et de Mercedes pour s’en servir certainement au cours de ses opérations de vol. Actuellement, il a été déféré au Tribunal de grande instance de la Commune IV où il médite sur son sort.

Les faits remontent à la nuit du 8 au 9 avril où une équipe de la Brigade de Recherche du 9ème Arrondissement de police de Bamako au cours d’une patrouille de routine est tombée nez à nez avec un voleur de voiture devant l’Hôtel Maya de Sébénikoro. Il était environ minuit quand l’équipe de patrouille a surpris un homme tentant d’ouvrir de force la porte d’une voiture. Cependant, il a été pris par la panique et il essaya de s’accroupir derrière, mais il lui fallait plus de ruse pour tromper la vigilance des éléments. C’est ainsi que les limiers n’ont pas tardé à l’encercler afin de l’amener au commissariat du 9ème Arrondissement pour le reste des investigations. L’individu répondant au nom de Camara semble être un professionnel en matière de vol de voiture car après son arrestation l’homme portait sur lui plus de quatre (4) clés de voiture de marque Toyota et de Mercedes. Logiquement, ces clés lui servaient pour voler des véhicules. En tout cas, l’intéressé est cité dans plusieurs cas de vol de véhicule. Il avait même l’habitude de fuir avec un véhicule d’un policier en 2019 mais il n’avait pas été appréhendé. L’écho de son arrestation s’est vite répandu à Sébénikoro comme une traînée de poudre, car il était déjà activement recherché pour d’autres cas de vol de voiture.

Le Commissariat de Police du 9ème Arrondissement de Bamako dans sa mission de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens rassure la population de Sébénikoro et environs que le nettoyage suit son cours.

Moussa Dagnoko

