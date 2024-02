Des cadres se sont chamaillés autour du partage des fruits du vol. Les bruits de cette brouille sont tombés dans les oreilles du ministre chargé de la Fonction publique qui a ensuite saisi le président de la transition. Certains corps comme la Douane et les impôts ont fait l’objet d’un tripatouillage inimaginable.

Des sources bien renseignées indiquent que beaucoup de cadres au niveau du cabinet du ministère de la Fonction publique sont derrière les barreaux. Pour cause, ils seraient mêlés au vaste réseau de corruption dont la découverte a poussé les autorités à annuler les résultats du concours de la Fonction publique tenu récemment.

De l’avis de certains analystes, c’est la première fois qu’un concours de la Fonction publique est annulé avant la publication des résultats. En attendant que les personnes impliquées dans ce réseau soient poursuivies et punies conformément à la loi, les candidats sont surpris.

Pourtant, tout le monde sait que les mauvaises pratiques autour des concours de la Fonction publique ne sont pas abandonnées, même si le gouvernement a placé le dernier concours sous le signe de la transparence. Tricher pour être admis dans la Fonction publique malienne est devenu une seconde nature chez les Maliens à telle enseigne que les gens ne croient plus à la sincérité du gouvernement de transition qui a promis la transparence. Ainsi, les jeunes diplômés avaient commencé à déposer leurs dossiers pour le concours d’entrée dans la Fonction publique avec pessimisme.

En plus de faire acte de candidature, ils couraient dans tous les sens pour trouver une connaissance dans les directions nationales et dans les ministères concernés par le recrutement. Tous les regards étaient donc tournés vers le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Ce dernier avait informé le Conseil des ministres de l’état des préparatifs du concours direct de recrutement dans la fonction publique de l’Etat. Au total 1489 postes étaient mis en compétition lors du concours annulé. Ils concernaient toutes les catégories de la Fonction publique de l’Etat et de tous les secteurs.

A ceux-là s’ajoutaient les 75 postes ouverts pour les Corps de l’Ecole nationale d’administration. Il y avait aussi les 76 postes non pourvus suite à la proclamation des résultats du concours direct de l’année 2021 ont été également ajoutés à l’effectif. Les réceptions des dossiers de candidature se sont déroulées du 1er au 30 novembre 2023 à Bamako au Centre national des Concours de la Fonction publique ainsi que dans les centres régionaux de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Le Concours direct de recrutement dans la Fonction publique de l’Etat, exercice 2023, s’est déroulé du 23 au 31 décembre 2023 à Bamako et dans tous les centres régionaux.

Nouhoum DICKO

