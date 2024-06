Le président de la transition a surpris l’opinion avec une série d’annonces dont la dématérialisation de l’administration malienne.

Dans un discours d’environ 30 minutes, le Colonel Assimi GOÏTA aura consacré les 10 dernières minutes au paiement de factures électriques. Il met ainsi les pieds dans les plats au sujet d’une question qui alimente les débats sur la corruption.

Dans le stade de Sikasso acquis à sa cause, l’éventuel candidat à la prochaine présidentielle s’est affiché avec des airs de précampagne. On n’y est pas encore certes, mais sa sortie s’apparente à une profession de foi en direction du peuple. “Au sujet de la digitalisation de l’administration, les actes de naissance censés faire 2 ou 3 jours seront désormais gérés en 24h par téléphone. Idem pour le casier et les certificats où on se bouscule à la justice”, dira le numéro 1 malien qui s’affiche en combattant du mouvement anti-corruption. Il ira jusqu’à dire qu’on ne payera plus au commissariat les amendes avec les perspectives du mobile-money.

Assimi Goita aura sans doute fait grincer des dents dans l’arène économique en envisageant des «marchés en ligne, soit un sursis aux marchés physiques qui favorise, à ses yeux, les gré à gré et les rétro-commissions qui impliquent les opérateurs économiques. Quiconque voudra postuler à un marché ira en ligne et fera le versement électronique des dépenses y afférentes, a indiqué le chef suprême des armées, annonçant ainsi les couleurs de la seconde moitié de l’année voire d’un remaniement peut-être. Quoi qu’il en soit, l’Etat disposera des fonds censés revenir aux caisses qui ont toujours échappé au trésor. En assurant par ailleurs que l’exécution des marchés reviendra désormais aux nationaux, le locataire de Koulouba tance par la même occasion ses détracteurs en ces termes : “Certains vont pas aimer ce que je viens d’annoncer mais on ne va pas abandonner cette moralisation parce qu’ils vivent de ça alors que les caisses de l’Etat doivent jouir entièrement des ressources qui leur sont dédiées “.

Les couleurs des initiatives au sommet de l’Etat sont donc annoncées : aux acteurs visés de ne pas être cueillis en plein vol.

I KEÏTA

