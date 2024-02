Le gouvernement vient d’être entaché par le raté monumental du concours à la fonction publique dont le ministre dédié se doit d’avoir la grandeur de démissionner.

Six mois après le remaniement du gouvernement de transition, on ne souligne pas mal de lacunes au sein de l’équipe de Choguel Kokalla Maïga – dont l’échec d’un ministre à assurer l’organisation d’un concours de la fonction destinée. La débâcle suscite naturellement des interrogations sur les compétences de Fassoun Coulibaly, un ministre au cœur de la polémique depuis l’annulation du concours d’entrée à la fonction publique, avec des motifs aussi accablants que la découverte d’un système de fraudes et de manipulations des résultats sur fond de graves complicités. Un manquement qui le remet fortement en question en tant responsable moral de ceux qui ont organisé la machine à triche. Et pour cause : en plus de ne pas avoir anticipé par des mesures préventives, il n’a pas réussi non plus à identifier et à stopper à temps ces pratiques frauduleuses aux conséquences regrettables et dans lesquelles ont trempé plusieurs membres de son équipe dont le chef de cabinet.

En attendant d’en déceler les vrais coupables, l’affaire met en évidence un manque de vigilance manifeste du Ministre de la Fonction Publique et compromet ainsi la crédibilité de son département. À l’heure du Mali Kura, le bannissement de la médiocrité mérite d’être poursuivi des membres du réseau frauduleux remerciés au conseil des ministres et mis à disposition de la justice. L’ampleur de l’échec est telle que le titulaire du département doit également passer par une sanction quelconque et même être remercié au besoin. Vivement donc l’avènement d’une nouvelle équipe pour organiser le concours attendu de tous !

I KEITA

