Résultats du Concours d’entrée à la Fonction Publique de l’Etat : 72 postes non pourvus et 44 faux diplômes décelés

Les résultats du Concours de la Fonction Publique de l’Etat au titre de l’exercice 2023 ont été publiés vendredi. Ainsi, pour éclairer la lanterne sur les contours et les statistiques dudit concours, le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Dr Fassoun Coulibaly a animé un point de presse samedi en milieu de matinée au sein de son département. Il était avec son Secrétaire Général, Dr Mamadou Konta et le Directeur du Centre National des Concours de la Fonction Publique, Dr Issaka Coulibaly.

Après une première annulation pour suspicion de fraude, le concours d’entrée à la fonction publique a atteint le stade des résultats sans anicroche, le vendredi 16 août. Un concours dont les épreuves se sont déroulées durant les mois d’Avril et Mai 2024 pour 1.489 postes à pourvoir entre 66.061 candidats inscrits dont 1.417 admis. Le plus important taux de postulants et d’admis depuis 2015.

Après la publication des résultats, qui n’a pas fait objet de dénonciation ou accusation de fraude, il est apparu nécessaire pour le chef du département du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Dr Fassoun Coulibaly de s’entretenir avec la presse autour du déroulé de cette compétition importante.

Au cours de ce point de presse, le Ministre Coulibaly a été on ne peut plus clair sur les détails. Selon lui, avant l’organisation de ce concours, ils ont tenu d’apporter des innovations majeures, notamment sur l’arrêté portant l’organisation du Concours de la Fonction Publique datant de 2009 qui a été toiletté. Cela, en raison du fait qu’il comportait des insuffisances. Pour un souci de transparence, le système des cotations des copies a été revu, afin de procéder à la coupure des entêtes pour rendre les candidats anonymes au moment de la correction, a expliqué Dr Fassoun Coulibaly .

Toujours au chapitre des innovations au compte de ce concours, aux dires du Ministre de tutelle, le mode des choix de sujets a connu un changement. Ce travail a été dévolu à une commission mise en place à cet effet, composée de 2 personnes qui ont reçu les sujets des mains des enseignants désignés pour cette fin. Ce faisant, cette commission a travaillé en toute indépendance sans aucune intervention ou immixtion de tierces personnes. « Le processus a commencé depuis les centres des concours, il y a eu une surveillance plus accrue par rapport aux candidats » a-t-il ajouté.

72 postes non pourvus et 44 faux diplômes décelés

En termes de statistiques, le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social a souligné qu’il y a eu 66.061 candidats enregistrés pour toutes les catégories (A, B, B1, B2 et C) divisées en 44 Corps pour des postes de 22 Cadres et 111 Spécialités. Que le nombre d’admis a été de l’ordre de 1.417, dont 938 hommes 479 femmes. Concernant le taux de participation, il a été de 81,49%.

Toujours dans son exposé, le Ministre Coulibaly a indiqué que 72 postes sont restés vacants. Cela, pour défaut de candidatures (3) et insuffisances de moyenne (69). Ainsi, à la demande du Président de la Transition, ces postes seront ajoutés au quota de 2024. Il a indiqué que Bamako a enregistré le taux d’admission le plus élevé avec 76,43% et la région de Ségou vient à la 2ème position avec 7,27%.

« Suite à la vérification des diplômes, nous avons décelé 44 faux diplômes qui seront transmis à la justice » a déclaré le Ministre Coulibaly.

Pour répondre à la question relative aux spécialités non prises en compte depuis plusieurs années, le chef du département de la Fonction publique a édifié que le concours s’organise en fonction des besoins exprimés par les départements ministériels.

A signaler que ces nouveaux fonctionnaires d’Etat seront soumis à 6 mois de formation militaire du Service National des Jeunes (SNJ) à Bapho, avant de rejoindre leurs postes.

Mariam Sissoko

Concours d’entrée à la Fonction Publique

Pour Mariam Poudiougou, la 12ème tentative a été la bonne

« A force de persévérance, n’importe qui peut parvenir à déplacer une montagne », cette citation chinoise rime bien avec le parcours de notre toute nouvelle fonctionnaire d’Etat nommée Mariam Poudiougou. Cette mère de famille qui s’est distinguée par son professionnalisme en qualité d’agent de surveillance au compte d’une société de gardiennage a été répondue par le ciel. La chance lui a souri à la suite de sa 12ème tentative au concours d’entrée à la fonction publique en qualité d’attaché d’Administration.

Toujours le sourire au bout des lèvres, habillée en tenue correcte, Mariam Poudiougou n’est jamais absente à son poste. Diplômée en BT2 Secrétariat de Direction, obtenu dans une école professionnelle de la place, elle a vite compris que le diplôme seul ne suffit pas. Après un petit stage dans une boîte privée et une succession d’échecs à des offres d’emploi et concours d’entrée à la fonction publique, cette trentenaire ne s’est pas fait prier pour se faire recruter au sein d’une société de gardiennage en qualité d’agent de surveillance malgré son statut de mère de famille. Au sein de cette société, son amour pour le travail a fait d’elle, la surveillante attitrée de guichet automatique de banque dont la clientèle est généralement exigeante. Avec brio, professionnalisme et aptitude enviable d’accueil, elle s’est faite vite remarquée partout où elle a passé (siège BOA et siège BMS). Elle appelle tout le monde ‘’Tantie’’ ou ‘’Tonton’’. Elle ne laisse jamais les clients ouvrir ou refermer la porte du guichet. En cas de panne ou de désagrément de la machine, elle trouve toujours des mots justes pour atténuer la désolation des visiteurs. Elle a été reçue et félicitée par la Direction Général de la BMS, suite à des témoignages sur son exemplarité et de son professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions venant des clients de cette banque.

En dehors de son travail, elle s’occupe de la scolarité de ses deux enfants et ne rate jamais les évènements religieux de l’Eglise protestante de Bamako-Coura. Très attachée aux études, elle consacre son temps libre à réviser ses anciens cours de Secrétariat de Direction, car son objectif était unique : décrocher le concours d’entrée à la Fonction publique. Ce faisant, avec son maigre salaire, elle s’attelle chaque année à constituer son dossier pour ce concours. Ainsi, avec la même détermination, à 37 ans, elle a postulé pour la 12ème fois à ce concours cette année. Même l’annulation du premier concours n’a pas été source de découragement pour elle. Le vendredi 16 Août, à la faveur de la proclamation des résultats du Concours d’entrée à la Fonction Publique, Mariam avec émoi a vu son nom parmi les admis de la série de Secrétariat de Direction au corps d’‘’Attaché d’Administration’’ avec 12,58 de moyenne d’admission. La réussite de cette Dame permet de tirer deux enseignements : la transparence dans l’organisation de ce concours et la sagesse qui enseigne que ‘’la persévérance paie toujours’’.

Mariam Sissoko

