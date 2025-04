CFP-SÉNOU : Un maillon stratégique de formation professionnelle au cœur des priorités nationales

By

Le Centre de formation professionnelle de Sénou (CFP-Sénou) a tenu la première session extraordinaire de son Conseil d’administration (CA) sous la présidence de la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Organisée jeudi dernier (10 avril 2025), cette rencontre marque une nouvelle étape dans la structuration et le rayonnement de cet établissement désormais perçu comme un levier stratégique de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

À l’ordre du jour, l’analyse et l’adoption de l’organigramme dudit centre. Selon Mme Seck, il s’agit d’une étape fondamentale dans l’élaboration d’un plan de recrutement cohérent et adapté à ses besoins réels. À cette occasion, elle a invité les administrateurs à procéder à un examen rigoureux et critique du projet d’organigramme. Madame la Ministre a aussi insisté sur le fait que leurs contributions sont essentielles pour doter le CFP-Sénou d’une structure organisationnelle efficace, apte à remplir pleinement sa mission au service de la jeunesse malienne.

Pour Mme Oumou Sall Seck, cette structure constitue un maillon stratégique du dispositif national de formation professionnelle, un secteur au cœur des priorités nationales. Elle a rappelé que le président de la Transition a clairement mis l’accent sur la formation professionnelle, l’éducation et l’accès des jeunes à un emploi décent dans sa lettre de cadrage adressée au Premier ministre Abdoulaye Maïga. Cette volonté politique se traduit également par des projets d’extension du réseau des centres de formation sur l’ensemble du territoire national. «Nous en avons plusieurs et nous avons un projet de les renforcer et de les étendre à d’autres régions», a ajouté Mme Seck.

«L’autonomisation des femmes, le soutien à l’écosystème entrepreneurial et la formation professionnelle sont au cœur de l’action gouvernementale, en droite ligne avec la vision du Chef de l’État», a souligné le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Au-delà de la structuration interne, le CFP-Sénou se distingue aussi par ses partenariats innovants, notamment à l’international. L’un des exemples les plus marquants est la collaboration avec une université chinoise qui offre une formation gratuite dans des secteurs innovants, très demandés par le marché malien. «L’appel à candidature est déjà lancé. Si tout va bien, en septembre prochain, les premiers jeunes formés au CFP-Sénou seront envoyés en Chine pour trois ans», a annoncé le ministre.

À travers cette session extraordinaire et les engagements pris, les autorités envoient un signal fort rappelant que l’avenir du Mali passera par une jeunesse bien formée, compétente et prête à relever les défis du développement.

Sory Diakité

