La mise en place d’un Club Médias-Elections a été validée par un atelier tenu les 2 et 3 juillet à la Maison des aînés de Bamako sur initiative du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et son partenaire, la Minusma à travers sa division des affaires électorales.

Le Club «Médias-Elections», selon le chef de cabinet du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Amimy Belco Maïga, va contribuer davantage à renforcer les capacités des hommes de médias en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l’information électorale et surtout les questions politiques et institutionnelles. ‘’La profession d’hommes et de femmes de média, votre proximité avec les populations, qui fait de vous des partenaires incontournables pour toute communication, pour la diffusion des messages d’éducation civique, d’information et de communication, vous confère davantage une lourde responsabilité notamment en matière d’éducation civique électorale. Votre rôle de veille et d’anticipation pour éviter des crises pré-électorales et/ou postélectorales, à travers la diffusion d’informations justes et vérifiées en période électorale est fondamental, c’est un rôle d’éducation citoyenne, d’éveil des consciences et d’apaisement des cœurs et des esprits’’, a souligné le chef de cabinet. Il a remercié la Minusma pour son accompagnement constant et multiforme.

Les participants ont remercié dans une motion le département dirigé par Boubacar Alpha Ba et la Minusma pour cette initiative. Ce club est doté d’un secrétariat permanent et d’un comité technique scientifique, lequel comité sera présidé par le doyen Thiona Mathieu Koné avec d’autres grands professionnels de médias.

Les importantes communications présentées lors de cet atelier par Cheick Oumar Maïga, ancien secrétaire général du ministère de la Communication, Sidiki N’Fa Konaté, ancien ministre et directeur de l’Ortm et Thiona Mathieu Koné, ont déjà jeté les bases des futures actions du Club Médias-Election.

La mission onusienne au Mali à travers sa division des affaires électorales s’engage à accompagner toutes les initiatives de ce club.

