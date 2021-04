Entreprenariat-jeune : SOS Village d’enfants lance avec DHL le projet pilote GOTEACH pour soutenir l’employabilité

Sos village d’enfants spécialisé dans la prise des enfants abandonné se lance dans l’entreprenariat –jeune à travers le projet pilote GOTEACH. Une initiative financée par l’entreprise de transport DHL international à hauteur 16 millions de FCFA par an.

Les deux parties ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet GOTEACH. Cette convention, faut-il rappeler, vise à donner plus de possibilité aux jeunes dans le domaine de l’emploi et de contribuer à leur meilleure employabilité à travers le renforcement des capacités.

Pour ce faire, un atelier de lancement du projet a été organisé courant semaine à SOS village d’enfants de Bamako pour informer les différentes parties prenantes de son démarrage. Les responsables de DHL international Mali et ceux de SOS village d’enfants étaient présents. « Le projet pilote d’entreprenariat sociale des jeunes permettra de soutenir plusieurs d’entre et de les accompagner à travers la formation, le financement de leur business plans et le coaching », a introduit le directeur de SOS village d’enfants, Adama Sanogo. Ils sont, selon lui, une dizaines de jeunes qui vont bénéficier du projet GOTEACH chaque année pour une durée de cinq. Les bénéficiaires seront outillés dans les activités agroalimentaires, les activités génératrices de revenus…

A ce effet, il faut noter que les différentes activités de ce projet contribueront, selon toujours les responsables de l’ONG, à l’atteinte des objectifs de la stratégie 2030 de SOS village d’enfants. A en croire toujours du directeur dudit ONG, ces activités ne se limitent pas à la prise en charge et à l’éducation des enfants vulnérables. « Il va au-delà de ça pour soutenir les jeunes qui sortent dans le centre à obtenir de l’emploi pour leur propre stabilité et développement », a ajouté Adama Sanogo. Ce sont environ 16 millions de FCFA et en raison de cinq que DHL international-Mali représenté par l’une de ces responsables, Djoumet Toungara, va mettre à la disposition de cette ONG pour soutenir l’entreprenariat jeunes.

Présent à cette rencontre, le porte-parole des bénéficiaires a exprimé sa reconnaissant à DHL international-Mali. Avant de poursuivre que le projet GOTEACH a été un appui important pour les jeunes. « Il a permis aux jeunes de suivre les cours en ligne lors de la fermeture des classes à cause de la pandémie, de développer leur business plans et de financier de projets d’entreprenariat jeunes », a-t-il conclu..

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :