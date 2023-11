En amont de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi applicable à partir de janvier 2024, l’Ordre national des experts-comptables et comptables agréés du Mali (Onecca-Mali) a organisé une formation de mise à jour à l’attention de ses membres afin de leur permettre de mieux appréhender les contours de ladite loi qui concerne les associations à but non lucratif dont les ONG et les mosquées.

La session de trois jours de l’Onecca-Mali a été initiée par le Conseil national de l’ordre. Elle a été pilotée par sa commission formation professionnelle sous la houlette de Massasoulé Samaké et rentre dans le cadre d’un respect des obligations de l’Ordre dont les membres sont obligés de faire 120 h de formation sur 3 ans soit 40 h par an. “La loi nous fait obligation de nous former en dehors même des réformes”, a rappelé le président Souleymane Almouner.

La session de formation portait sur la sensibilisation des membres sur un système comptable appliqué aux associations à but non lucratif dont l’application est prévue à partir du 1er janvier 2024. L’objectif visé est de permettre aux membres de l’Ordre de prendre connaissance des particularités afin de mieux servir les clients tant sur la mise en place de la comptabilité mais aussi en ce qui concerne l’audit des différentes activités.

A cette formation, le président de l’Ordre a indiqué que plus d’une cinquantaine de membres y ont pris part. “La formation a été très bien accueillie par les participants. Ils sont sortis mieux outillés afin de pouvoir bien appréhender cette nouvelle réforme. Le nombre de participants témoigne de l’intérêt de la formation et de l’importance que les membres accordent à cette nouvelle réforme. Je suis un président heureux de ce moment de retrouvailles entre confrères. L’accent a été surtout mis sur la confraternité qui est une règle très importante au sein de la profession. Cela consiste à s’entraider de façon bénévole notamment en matière de partage d’idées et d’expériences entre collègues”, s’est réjoui Souleymane Almouner pour qui la portée de la formation sera inestimable.

“Cette réforme vient combler un vide qui existait. Désormais, il y aura un système spécifique pour ces entités que sont les associations religieuses, les ONG, les partis politiques, les syndicats. Il y a beaucoup de fonds qui sont destinés à certaines de ces associations. Donc avec cette réforme il y aura l’occasion d’assurer la transparence dans la gestion des ressources. Ces associations n’avaient aucun référentiel. Maintenant celles-ci auront l’obligation de mettre en place un référentiel comptable. Aussi, elles seront soumises à des audits si elles remplissent certaines conditions”, a fait savoir Souleymane Almouner, président de l’Ordre.

