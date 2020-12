En collaboration avec l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès universel (AGEFAU), l’Association des Éditeurs de presse privée (ASSEP) a, du mercredi 25 au vendredi 27 novembre 2020, organisé une formation de trois (3) jours à l’endroit des journalistes. Tenue au sein de l’ASSEP, la formation consistait à enseigner les bases de l’outil informatique aux participants.

C’est en présence de Ousmane Dao, président de l’Initiative d’information, de communication et de plaidoyer sur la protection sociale, (ICP-Mali) que Bassidiki Touré, président de l’ASSEP a donné le ton d’ouverture des travaux. « Je vous demande d’être assidus et de bien suivre ce qu’on vous dit. Durant ces trois jours, va-t-il dire, le formateur vous enseigne des bases en bureautique, voire des volets importants dans l’initiation en outil informatique ».

Ainsi, les modules enseignés portaient surles Microsoft Word ; Excel ; et PowerPoint. À cet effet, le premier jour visait à initier les participants sur les éléments de base du Microsoft Word. Pour ce faire, le formateur Gaoussou Konaté s’est penché sur : comment faire la présentation de l’outil informatique (matériel) ; celle du logiciel de traitement de texte (étude interface) ; comment créer un nouveau document Word et sauvegarder les fichiers ; mettre en forme les documents Word à travers puces, numéros, bordures ; modifier les paragraphes, explorer Windows, changer l’arrière-plan du bureau …Selon le formateur, « l’ordinateur est une machine qui permet le traitement automatique de l’information. Un traitement qui se fait à travers des systèmes d’exploitation tels que Word ; Ubuntu… ». Comparativement aux deux autres modules, il estime que Microsoft Word permet de saisir les textes et d’effectuer bien d’autres besoins.

Quant au deuxième jour (jeudi 26 novembre), les dix (10) journalistes participants ont été éclaircis via un autre module (Microsoft Excel). Ce logiciel est une feuille de calcul développée par Microsoft pour Windows qui propose des outils de calculs, des graphiques et des tableaux croisés dynamiques, explique le formateur Konaté. Par ce logiciel Excel, il s’agissait d’expliquer le processus de création de classeur ; celui de gestion des feuilles ; la saisie des données dans le classeur ; la mise en forme du tableau ; la création du modèle de tableau ; les formules simples et graphique élémentaire ; l’élaboration d’une facture simple ou de liste de présence… « PowerPoint fait partie de la suite bureaucratique Microsoft Office. Il permet de faire des présentations sous forme de diapositives diffusées généralement par vidéo projecteur afin d’appuyer un exposé oral », tels sont les mots du jeune moniteur Konaté. Ce module enseigné le troisième jour (27 novembre 2020) a permis aux participants de connaitre la fenêtre de PowerPoint ; de savoir comment faire la création d’une présentation simple et la mise en forme de la présentation ; les modèles et le diaporama. Pour l’occasion, il était également question de montrer aux participants comment faire des recherches sur internet. La séance de formation s’est achevée par les mots du président de l’ASSEP. « Félicitation à toutes et à tous, je vous invite à faire bon usage des expériences reçues. Faites des révisions à la maison pour ne pas les perdre. Ces explications fournies vous seront toujours utiles pour votre vie professionnelle », exprime Bassidiki Touré aux bénéficiaires de formation. Abordant dans le même sens, le président d’ICP-Mali, Ousmane Dao a également remercié les journalistes participants ; le jeune formateur ; ainsi que les responsables de l’AGEFAU pour la réussite de l’évènement.

Mamadou Diarra

Commentaires via Facebook :