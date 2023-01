Il s’agissait à travers cet atelier de renforcer les compétences de l’ensemble des parties prenantes en vue de l’appropriation de la stratégie de plaidoyer et pour la mise en œuvre du processus de classification et de certification/labellisation des activités et établissements culturels.

Le ministre de l’Artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme Andogoly Guindo a présidé le lundi 16 janvier 2022, les travaux d’ouverture de l’atelier de validation sur le plaidoyer et les textes juridiques relatifs à la classification, certification/labellisation des activités et établissements culturels. C’était dans la salle Wa Kamissoko du Centre International de Conférence de Bamako (CICB).

Depuis 2020, a souligné Andogoly Guindo, le ministère en charge de la Culture à travers la Direction nationale de l’Action Culturelle, en partenariat avec le projet GIZ « Donko ni Maaya », s’est inscrit dans une dynamique de restructuration, de cadrage et de réformes du secteur pour en faire d’une part, un catalyseur et un levier de modernisation du Mali et d´autre part, un tremplin à l´émergence d´une industrie culturelle et créative au service du bien-être des populations et du développement durable du pays.

C’est dans cette dynamique que le processus de classification et de certification/labellisation des activités et établissements culturels du Mali a pris corps et forme. Ce qui a permis d’ouvrir la voie aux réformes nécessaires à la relance de la création des conditions sine qua non pour le développement du secteur de la culture au Mali. La dynamique de restructuration entreprise en 2020 par le département à travers l’appui du projet « Donko ni Maaya » vise la création d’un cadre de concertation avec l’ensemble des parties prenantes sur la restructuration et les réformes du secteur de la culture.

Aux dires du ministre Andogoly Guindo, il s’agit à travers cet atelier, de renforcer les compétences de l’ensemble des parties prenantes en vue de l’appropriation de la stratégie de plaidoyer et pour la mise en œuvre du processus de classification et de certification/labellisation des activités et établissements culturels. « La certification/labellisation doit également permettre aux événements et aux établissements culturels de bénéficier d’un cadre réglementaire et juridique pour évoluer vers une meilleure professionnalisation du secteur culturel et créatif, de mieux structurer le secteur et d’impulser significativement les industries culturelles et créatives de notre pays ».

Le représentant du projet GIZ « Donko ni Maaya », Tièkoro Coulibaly a, dans son intervention, salué la tenue de cet atelier qui constitue « une étape importante du processus de validation et d’adoption de référentiels de classification et de certification/labellisation des activités et établissements culturels du Mali ».

Bintou DIARRA

Commentaires via Facebook :