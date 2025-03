Ministres, membres du corps diplomatique, opérateurs économiques, patrons d’entreprises…ils étaient nombreux à honorer par leur présence, l’éclat de la cérémonie de prise d’engagement de 2500 jeunes bénéficiaires du programme de stage de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej), le vendredi 14 mars 2025 au Centre International de Conférence de Bamako.

Le 14è contingent a ainsi été mis en route, en présence du Directeur général de l’Apej, Mamadou Ba, du ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Oumou Sall Seck, sous la présidence du premier ministre, Abdoulaye Maïga.

Casquette en tête, tee-shirt (Apej) avec les effigies de la cohorte, les jeunes stagiaires du 14è contingent du programme de stage étaient en face du premier responsable de l’administration malienne, comme pour prendre un engagement collectif. La réussite du stage est de leur ressort puisque, l’État a déjà joué son rôle. «Chers jeunes, président Assimi yafo, a ya Kai», s’est réjouie la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Oumou Sall Seck, en reconnaissance de la promesse tenue, dit-elle, par le Chef de l’État, le Général d’Armée Assimi Goïta, de faire bénéficier 2500 jeunes du programme de stage cette année. Chose faite. Car, en passant de 500 à 2500 jeunes, il s’agit, soutient la ministre, du témoignage «concret et l’engagement renouvelé du Président de la Transition, dans la mise en œuvre des différents axes du programme d’actions du Gouvernement ». Ce programme vient renforcer les actions du gouvernement car ce stage est une opportunité et une chance pour les jeunes du Mali, dans un contexte marqué de grands défis, selon elle.

«Le Programme de stage de Formation Professionnelle a permis depuis 2004, à 53 236 jeunes diplômés maliens, majoritairement des femmes, de bénéficier d’une première expérience professionnelle. Ce programme a mobilisé 130 milliards de FCFA issus du Budget national, entièrement investis sous forme d’allocations de déplacement, de restauration et de sécurité sociale» a salué la ministre de tutelle pour qui, «il s’agit d’un investissement utile, durable et pertinent qu’il convient de renforcer».

Mamadou Doumbia, détenteur d’une licence en comptabilité, président du 14e contingent, a bien pris la mesure de l’enjeu. Au nom de ses pairs bénéficiaires, de Kayes à Kidal, il a partagé «sa satisfaction et la fierté de la jeunesse bénéficiaire du programme cette année», avant de rassurer de leur propre investissement physique et intellectuel pour la réussite du stage.

Ce programme est rendu possible grâce à l’accompagnement des partenaires stratégiques et coopératifs. Boubacar Tandia, 3e vice-président de la Chambre du commerce et d’industrie du Mali, chef de file des partenaires, a salué «la vision éclairée du chef de l’État et du gouvernement», et exprimé sa «gratitude pour l’intérêt que les autorités accordent à la jeunesse du Mali ».

Tous les autres partenaires se sont joints à lui par la suite pour manifester leur accompagnement au programme en apposant leur signature à la convention avec l’Apej. Il s’agit de l’Assemblée Permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam), la Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire du Mali (Fenascom), la Fédération Nationale des Artisans du Mali (Fnam), l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali (Appcm).

A tous ces partenaires du programme, le chef de l’administration a salué leur engagement. Reconnaissant la nécessité de ce stage pour le perfectionnement de la jeunesse, Abdoulaye Maïga a «instruit l’ensemble des services d’accueil de veiller au strict respect de la charte du stage ». Il y va, a-t-il déclaré, de la formation du capital humain de notre pays. « Le Mali sera ce que vous en ferez …. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons le devoir de cultiver l’excellence, l’union, de regarder dans la même direction».

Par Ousmane Tangara

Des chiffres qui parlent…

En 2025, ils sont 15 021 postulants parmi lesquels 8 230 femmes, soit 54,78% et 6 791 hommes. 2 500 jeunes ont été retenus, dont 1 550 femmes, soit 62%. Concernant les bénéficiaires, ils sont détenteurs à 6,40% du CAP, à 28, 24% du BT, à 9, 52% du DUT, à 52,84% de la Licence et de la Maîtrise ; à 2,96% du DEA et du Doctorat. Il ressort du discours du ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle que le programme de stage est en bonne voie.

Depuis 2004, ils sont quelque 53 236 jeunes diplômés maliens en majorité des femmes à avoir eu une première expérience professionnelle. 130 milliards de FCFA ont été mobilisés sur le Budget national, 12 779 jeunes diplômés placés en stage de qualification dans des entreprises privées. Les impacts, selon l’Observatoire national de l’emploi et de la formation, sont les suivants : 73,6% des stagiaires ont décroché un emploi et 3,1% ont poursuivi une formation complémentaire. 82,7% des structures d’accueil reconnaissent avoir besoin de ces stagiaires pour améliorer leur performance.

