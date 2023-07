La direction financière du ministère de l’agriculture, a abrité ce mardi 25 juillet 2023 l’atelier de clôture du programme ‘ Accompagnement des organisations paysannes et développement de systèmes de marchés durables. L’ouverture des travaux était présidée par le Secrétaire général du ministère de développement rural, Daniel Siméon Kéléma.

Initié dans le cadre de la contribution à l’amélioration de la sécurité

Alimentaire à travers la promotion des idées d’entreprenariat rural et de développement des services agricoles de proximité au Mali, la Coopération suisse (DDS) a cofinancé avec les organisations faîtières paysannes la mise en œuvre du programme dénommé ‘ Accompagnement des organisations paysannes et le développement de système du marché durable dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Gao et au niveau national. Après 10 ans d’exécution le programme a pris fin le 30 juin 2023. Le présent atelier visait à faire l’état de lieu du projet, tirer les leçons pour mieux appréhender le futur, selon M. Kéléma. A noter que le projet a eu le satisfecit des acteurs impliqués dans sa réalisation. Pour le représentant de la Coopération suisse, Djibril Diané, il a contribué à la création de nombreux emplois en plus d’autres richesses. Les résultats obtenus sont déclarés satisfaisants et induit des changements systémiques durables dans la production, la transformation, la commercialisation des produits agricoles, la sécurisation foncière et ainsi le conseil agricole. Et pour le Directeur Pays de Helvetas au Mali, Célestin Dembélé, cette rencontre d’échange contribue au renforcement des multi acteurs pour la structuration des organisations faîtière qui iront à leur tour restituer au niveau de leurs bases. Par ailleurs, il les a rassuré sur d’autres opportunités à venir , soulignant que les réflexions sont en cours pour d’autres mises en œuvres.

Le représentant des organisations paysannes quant à lui a salué le bon déroulement du projet qui s’est tenu dans le climat de bon partenariat. Aussi, au nom des faîtières paysannes, il a formulé leur gratitude à l’ endroit de la Coopération suisse et de Helevetas.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

