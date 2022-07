Rien ne va plus entre les populations de Zambougou et Massabougou, deux villages de la région de Ségou. Rien qu’à cause d’un conflit foncier qui selon l’Association des Ressortissants de Zambougou, s’est vite aggravé depuis la nomination du nouveau Gouverneur de la région de Ségou.

Dans une correspondance adressée au Ministre de l’Administration Territoriale le 22 juin dernier, l’Association des Ressortissants de Zambougou alerte d’un risque d’affrontement entre leur village et Massabougou. Avec comme source, un conflit foncier entre ces deux villages voisins qui se côtoient, sans problème depuis des décennies.

À en croire, l’Association des Ressortissants de Zambougou, tout a commencé depuis la venue du nouveau Gouverneur de la région de Ségou, qui selon elle, serait le beau fils d’un habitant du village de Massabougou. Et d’ajouter : « depuis que ce dernier a été nommé Gouverneur de Ségou, quelques jeunes sont partis le voir pour une convoitise de cette partie du territoire de Zambougou, la partie où ils n’ont jamais cultivé avant ; ni leurs pères ni même leurs arrières grands parents ».

« En effet pour les encourager, le Gouverneur leur a octroyé des géomètres de Ségou pour venir mesurer tous nos champs sans même la présence des villageois de Zambougou ; et après ils ont commencé à débourser les lieux, plus de 50 ha », peut-on lire dans la correspondance.

Selon les ressortissants de Zambougou, lorsqu’ils se sont rendus compte, ils sont allés voir le même Gouverneur en question. Lequel les a envoyés chez le Préfet qui, à son tour les a soulagés en leur disant qu’il va ouvrir une enquête. Mais contre toute attente, ils ont été trainés par le préfet qui a fait venir, d’après eux, des soi-disant enquêteurs au frais de la population et jusqu’à présent l’enquête continue.

« Nous avons compris que c’était une manière pour nous mettre la poudre aux yeux. Même si le préfet est de bonne foi, il est sous l’ordre du Gouverneur qui fait attendre, jusqu’à ce que les pluies tombent et un plan était déjà préparé pour que Massabougou, le village de la femme du Gouverneur aille cultiver en première position l’endroit litigieux. Le mardi dernier, une centaine de villageois de Massabougou est sortie pour aller au même endroit avec plus de 60 charrues dans l’esprit de se battre contre la population de Zambougou qui se préparait pour aller affronter leurs voisins de Massabougou. Et n’eût été mon intervention, le pire allait se passer. C’est ainsi que je leur ai dit d’aller voir le préfet qui les fait traîner encore, sans envoyer le dossier au tribunal. Malgré tout, Massabougou continue de cultiver les lieux litigieux », explique un ressortissant de la localité.

S’adressant au Ministre de l’Administration Territoriale, notre interlocuteur prévient que le Gouverneur de Ségou n’inspire plus confiance : «Je ne crois pas qu’il pourra résoudre ce problème. Si rien n’est fait je ne serais plus à mesure de calmer cette population de zambougou et un risque d’affrontement n’est pas à exclure ; mais que Dieu nous en garde ».

Selon lui, le village de Massabougou qui se vente de ses bras longs, ne jure que par s’en parer de tout l’espace litigieux ou de le diviser en trois parties dont deux pour lui. À défaut, Zambougou qui a refusé cette proposition, risque de tout perdre.

Dans leur correspondance, les ressortissants de Zambougou rappellent le Ministre qu’avec le Mali Kura, « de telle chose doit être résolue en toute transparence, sans partie pris et en toute vérité ».

Adama Coulibaly

