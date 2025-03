Le 26 mars 1991 marque un tournant décisif dans l’histoire du Mali. Après des décennies de régime autoritaire, une insurrection populaire menée par des étudiants, des travailleurs et des militaires a conduit au renversement du régime de Moussa Traoré, ouvrant ainsi la voie à la démocratie. Trente-quatre ans plus tard, il est légitime de s’interroger sur les bénéfices de cette démocratie pour les Maliens.

Mercredi 26 mars 2025, le Mali fête le 34e anniversaire de la chute d’un dictateur : le général d’armée Moussa Traoré. Ce renversement du pouvoir du pouvoir de l’enfant de Sébétou (Kayes), a été suivi par l’instauration de la démocratie au Mali et du pluralisme démocratique.

Aussi, depuis 1991, le Mali a adopté une nouvelle Constitution garantissant les libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, de la presse et d’association. Le pluralisme démocratique s’est installé, et les élections multipartites sont devenues la norme, permettant une alternance politique entre civils et militaires.

La décentralisation a également constitué une avancée majeure, donnant aux collectivités locales plus d’autonomie dans la gestion de leurs ressources et favorisant une participation accrue des citoyens à la gouvernance.

La liberté de la presse s’est considérablement renforcée, faisant du Mali un pays où les médias jouent un rôle central dans la vie politique et sociale. De nombreux journaux, radios et télévisions privées ont vu le jour, offrant un espace d’expression à toutes les sensibilités politiques et sociales.

Sur le plan économique, la libéralisation du marché a encouragé l’émergence d’entrepreneurs privés et favorisé l’intégration du Mali dans l’économie régionale et internationale. L’essor des télécommunications et du numérique a permis une meilleure connectivité et l’apparition de nouvelles opportunités économiques.

Une démocratie mise à l’épreuve

Malgré ces avancées, la démocratie malienne a traversé de nombreuses crises. Les coups d’État successifs de 2012, 2020 et 2021 ont révélé la fragilité des institutions et mis en évidence les défis liés à la gouvernance et à la stabilité politique.

L’insécurité persistante dans le nord et le centre du pays, exacerbée par la montée du terrorisme et des conflits intercommunautaires, a affaibli l’État et rendu difficile l’application des principes démocratiques sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, malgré les alternances politiques, de nombreux citoyens estiment que les élites n’ont pas su répondre aux attentes en matière de développement, de création d’emplois et d’accès aux services sociaux de base. La corruption, la mauvaise gestion des ressources publiques et l’inégalité dans la répartition des richesses restent des obstacles majeurs à l’épanouissement démocratique du pays.

Quel avenir pour la démocratie malienne ?

A l’aube de ce 34ᵉ anniversaire, les Maliens aspirent à une démocratie plus solide et inclusive. La refondation annoncée par les autorités de transition suscite à la fois espoir et interrogations : comment assurer une gouvernance plus transparente et efficace ?

Si les acquis démocratiques sont réels, leur consolidation passe par une implication citoyenne plus forte, une meilleure gestion des ressources publiques et une présence plus affirmée de l’État sur tout le territoire. La démocratie malienne a prouvé sa résilience face aux crises, mais son avenir dépendra de la capacité des Maliens à la défendre et à l’adapter aux réalités actuelles.

En 34 ans, la démocratie a offert des libertés fondamentales, mais les attentes restent grandes pour un développement véritablement inclusif et équitable.

Balla Keita

Commentaires via Facebook :